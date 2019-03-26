250 ألف عامل بقطاع البترول يعلنون تأييدهم للتعديلات الدستورية

بعث أعضاء المكتب التنفيذى للنقابة العامة للعاملين بالبترول، ورؤساء اللجان النقابية بشركات البترول على مستوى الجمهورية، المشاركون فى مؤتمر "مصر أمانة بين إيديك" ، الذى انعقد بشركة بترول خليج السويس "جابكو"، برقية تأييد وشكر وعرفان باسم العاملين بقطاع البترول بالصحراء الشرقية نيابة عن 250 ألف عامل للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجهورية ، على ما قام به من جهود حثيثة لرفعة هذا الوطن والنهوض بقطاعاته الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والأمنية، رغم التحديات المتراكمة والمزمنة التي عانت منها الدولة المصرية لعقود طويلة.

كما ثمن عاملو البترول، ما قام به الرئيس من إعادة صياغة علاقات مصر الدولية على أسس من الندية والشراكة لاستعادة مصر مكانتها الرائدة عربياً وإفريقياً ودولياً، معربين فى برقيتهم عن تقديرهم للإنجازات التي تحققت خلال فترة رئاسته، من تدشين للمشروعات القومية الكبرى، والحفاظ على مؤسسات الدولة ، ومكافحة الفساد والتصدي للإرهاب والفكر المتطرف ، والاهتمام بالشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، وإعلاء قيمة المواطنة.

وعاهد العاملون بقطاع البترول، الرئيس السيسي على أنهم سيواصلون معه العمل والبناء ويبذلون أقصى جهودهم لتحقيق آفاق المستقبل الأفضل، مؤكدين تأييدهم ودعمهم الكامل للتعديلات الدستورية المقترحة التى تأتى استكمالا لمسيرة البناء والتنمية والاصلاح، واستقلال القضاء، والحفاظ على أمن واستقرار البلاد، ومواجهة التحديات والمؤامرات التى تواجهها البلاد داخليا وخارجيا.

وحمل المجتمعون برئاسة محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، محمد سعفان وزير القوى العاملة أمانة رفع هذه البرقية للرئيس عبد الفتاح السيسي.



