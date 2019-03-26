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بمناسبة اليوم العالمى للمسرح..

%14.5 زيادة فى عـــدد المترددين على المسرح عام 2017

الثلاثاء، 26 مارس 2019 11:35 ص
%14.5 زيادة فى عـــدد المترددين على المسرح عام 2017 لجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتبت هبة حسام
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أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، بيانا صحفيا لليوم العالمى للمسرح الذى يحتفل به يوم 27 مارس من كل عام، والذى أقرته "منظمة اليونسكو "بمناسبة افتتاح مسرح الأمم عام 1962، فالمسرح يجمع بين أنواع مختلفة من الفنون، معتمدا على تعظيم الفنون الأدائية، والتعبير عن الأهداف النبيلة والتجارب الإبداعية.

ومن أهم المؤشرات مايلى:

بلغ عدد المسارح  40 مـسرحا عام 2017 مقابـل 43  مسرحـــاً عام  2016   بانخفاض بلغت نسبته 7 %.

بـلغ عدد المشاهدين للمسارح 792 ألف مشاهد عام 2017 مقابل 692 ألف مشاهد عام 2016  بزيادة  بلغت نسبتها 14.5٪، وبلغت جملة الإيرادات 35 مليون جنيه.

بلغ عدد الـفرق المسرحيـة الوطـنية 74  فرقة عام 017 2 مقابــل 77  فـرقة عـام 2016 بانخفاض بلغت نسبته 3,9%.

بلغ عدد العروض التي قدمتها الفرق المسرحية الوطنية 2740عرضاً عام 2017 مقابل 2647 عرضاً عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 3.5٪ وبلغ عدد المشاهدين 857 ألف مشاهد عام 2017 مقابل 780ألف مشاهد عام 2016  بزيادة بلغت نسبتها 9.9٪.

بلغ عدد الفرق الأجنبية 88 فرقة عام 2017 مقابل 82 فرقة عام 2016 بزيادة بلغت نسبته 7.3%، وبلغ عدد المشاهدين للـفرق المسرحيـة الأجنبية 60 ألف مشاهد عام 2017%.    


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