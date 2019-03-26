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وكالة الطاقة: إنتاج الجزائر من النفط والغاز لم يتأثر بالاضطرابات

الثلاثاء، 26 مارس 2019 04:06 م
وكالة الطاقة: إنتاج الجزائر من النفط والغاز لم يتأثر بالاضطرابات النفط _ أرشيفية
(رويترز)
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قال مسؤول بوكالة الطاقة الدولية اليوم، الثلاثاء، إن إنتاج الجزائر من النفط والغاز لم يتأثر على ما يبدو حتى الآن بالاضطرابات السياسة التى تشهدها البلاد.

وتشهد الجزائر، عضو منظمة أوبك وأحد كبار منتجى النفط والغاز، موجة من الاحتجاجات الحاشدة منذ 22 فبراير، اعتراضا على حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المستمر منذ 20 عاما.

وقال نيل أتكينسون مدير إدارة صناعة وأسواق النفط بوكالة الطاقة لرويترز "لا توجد حتى الآن أى مؤشرات على أن المستويات الفعلية للإنتاج والصادرات قد تأثرت، لكننا سنراقب الوضع ونرى كيف سيتطور".

وكانت مصادر بالقطاع قالت الأسبوع الماضى، إن المحادثات بين إكسون موبيل والجزائر، بخصوص تطوير حقل غاز طبيعى فى الجزائر قد توقفت بسبب الاضطرابات.


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