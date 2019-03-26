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وزير الكهرباء لرجال الأعمال: مصر من أرخص دول العالم فى أسعار الكهرباء

الثلاثاء، 26 مارس 2019 12:05 ص
وزير الكهرباء لرجال الأعمال: مصر من أرخص دول العالم فى أسعار الكهرباء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتب هانى الحوتى
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رد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على استفسار رجال الأعمال بشأن زيادة أسعار الكهرباء على المصانع كثيفة الاستهلاك، قائلا: إنه رغم رفع أسعار الكهرباء إلا أن مصر لازالت من أقل دول العالم فى الأسعار، موضحا أن سعر بيع الكهرباء بالنسبة للجهد الفائق يصل إلى 9 دولارات عالميا، فى مقابل أن سعرها فى مصر نحو 6 دولارات، مطمئنا رجال الأعمال بأنه لن يكون هناك رفع  لسعر الطاقة أعلى من المنافس الأجنبى.

وأضاف شاكر، ردا على أسئلة رجال الأعمال، خلال عشاء عمل رجال الأعمال المصريين، مساء اليوم الإثنين، حول ربط إنتاج مشروع بنبان على الشبكة القومية، أن الوزارة انتهت من إنشاء 4 محطات لاستقبال الإنتاج من بنبان، متابعا أن ما يحدث بمشروع بنبان إنجاز غير مسبوق على مستوى الاستثمارات وحجم التنفيذ، وهو ما أكده البنك الدولى، فضلا عن تشغيله 10 آلاف عامل.

وأكد وزير الكهرباء، لرجال الأعمال أن الدولة تعتزم إتاحة الاستثمار بكافة مشروعات الطاقة للقطاع الخاص، باستثناء الاحتفاظ ببعض المحطات لتوفير الدعم لمحدودى الدخل.

 

 


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