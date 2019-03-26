وزير الشباب يطلق سباق مصر الدولى للدراجات من أسوان بمشاركة 95 لاعبا

أسوان ندى سليم

أعطي الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، إشارة البدء لإنطلاق سباق مصر الدولى رقم 47 تحت شعار ( TOUR D EGYPTE) فى مرحلته الخامسة والأخيرة وذلك من أمام مبنى ديوان عام المحافظة بحضور الدكتور محمد عزام رئيس الاتحاد المصرى ونائب رئيس الاتحاد الدولى للدراجات، ووسط مشاركة واسعة لـ 95 لاعبا من 11 دولة إفريقية وعربية وأوروبية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الدول المشاركة في السباق هى أنجولا والكونغو وألمانيا وفرنسا وإنجلترا واليونان والإمارات والجزائر والمغرب وعمان والبحرين، بجانب مصر، حيث استمرت فعاليات السباق فى الفترة من 21 إلى 26 مارس الحالى بمحافظتى الأقصر وأسوان.

ومن جانبه قدم اللواء أحمد إبراهيم، شكره لوزارة الشباب والرياضة، على تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية بمحافظة أسوان، والتى من بينها تنظيم هذا الحدث الرياضى العالمى المتمثل فى سباق مصر الدولى للدراجات، والذى يشهد مشاركة كبيرة من دول أفريقية وعربية وأوربية مما يساهم فى أن تكون السياحة الرياضية بحق نموذجاً فى الترويج والتسويق الجيد لحالة الأمن والأمان والاستقرار، بجانب تعريف المشاركين فى السباق بالمقومات العديدة التى تتمتع وتزخر بها المحافظة.

ولفت محافظ أسوان، إلى أن أسوان تشهد خلال الفترة الحالية زخماً ثقافياً وفنياً ورياضياً، هائلاً لتكون جديرة بلقب عاصمة الشباب الإفريقى وأيضاً عاصمة الاقتصاد والثقافة الإفريقية، ولتصبح المحصلة من كل هذه الأحداث هو أن أنظار العالم تتجه إلى مصر وعيون مصر تتجه إلى إفريقيا من خلال أسوان.

فيما أوضح محمد عزام، بأن سباق مصر الدولى للدراجات تم تنفيذه على 5 مراحل ليختتم اليوم بأسوان، من خلال قيام المتسابقين بقطع مسافة 140 كم، وذلك من خلال الدوران لعدد 10 لفات داخل مدينة أسوان الجديدة وكورنيش النيل، لينتهى السباق مرة أخرى أمام مبنى المحافظة، ويعقبه قيام وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان بتوزيع الجوائز على اللاعبين الفائزين فى السباق.