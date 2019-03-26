وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان غرفة مراقبة استاد السلام

كتب على عبد الرحمن

تفقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة غرفة المراقبة بستاد السلام، واستمع إلى شرح تفصيلى عن مراقبة مداخل ومخارج الاستاد.

وجاء ذلك خلال تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية ورئيس حى النهضة اللواء محمد حماد أعمال طلاء المبانى فى المنطقة المحيطة بستاد السلام.

واستمع الوزير إلى شرح حول رفع كفاءة أعمال الإنارة بالملعب، حيث أكد المهندس المسئول أنه يجرى الآن رفع كفاءة الإضاءة الحالية وعددها 226 كشاف على 4 أعمدة، وسيتم إضافة 32 كشاف آخر ليكون حجم الإضاءة 2500 وات.

وتفقد الوزير والمحافظ أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق المجاورة لمنطقة الاستاد ورفع كفاءة المساحات الخضراء في تلك المنطقة.

وأكد اللواء محمود شعراوى علي أهمية المتابعة المستمرة لكافة الأعمال والتجهيزات الجارية بالمحافظات المستضيفة للبطولة والانتهاء منها في التوقيتات المحددة.