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وزير التنمية المحلية: انتهاء الاستعدادات لكأس الأمم الأفريقية نهاية مايو

الثلاثاء، 26 مارس 2019 04:27 م
وزير التنمية المحلية: انتهاء الاستعدادات لكأس الأمم الأفريقية نهاية مايو اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن
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أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه سيتم الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة الاستادات ومحيط الاستادادت التى تستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية، قبل نهاية شهر مايو المقبل.
 
وأضاف شعراوى،  فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " ، على هامش تفقده ومحافظ القاهرة أعمال تطوير ورفع كفاءة ستادى السلام والقاهرة، أن الأعمال تجرى على قدم وساق فى المحافظات الأربع التى ستستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية، لإنهاء أعمال التطوير التى تجرى بها.
 
وأشار شعراوى، إلى أن نسبة الانتهاء من الأعمال وصلت فى بعض المحافظات حتى الآن إلى 60%، مؤكدا أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى،  وجه فى اجتماعه الأخير بالمحافظين بسرعة انتهاء أعمال التطوير.

 


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