وزراء بريطانيون يهددون بإجراء انتخابات عامة فى ظل استمرار فوضى بريكست

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن استراتيجية رئيسة الوزراء، تيريزا ماى، المتعلقة بالخروج من الاتحاد الأوروبى دخلت فى دوامة جديدة من الفوضى بعد أن تعرضت زعامتها لتهديدات جديدة إثر استقالة 3 من وزرائها فى الوقت الذى صوت فيه أعضاء البرلمان على أخذ السيطرة من الحكومة على عملية "بريكست" كلها.

وكان 30 نائبا محافظا تحدوا الحزب وأيدوا تعديلا عابر للأحزاب يسمح للنواب بإملاء أعمال مجلس العموم.

واعتبرت الإندبندنت، أن هذه الخطوة يمكن أن تمهد الطريق لصفقة "أكثر ليونة" تجعل بريطانيا أقرب إلى الاتحاد الأوروبى، فى الوقت الذى هدد فيه وزراء بورقة الانتخابات العامة فى المملكة المتحدة، لتصبح بذلك الانتخابات الثالثة فى غضون 4 أعوام.