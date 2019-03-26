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الثلاثاء، 26 مارس 2019 01:46 م
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وحدة مستعربين إسرائيلية تختطف 3 طلبة فلسطينين من جامعة بيرزيت

الثلاثاء، 26 مارس 2019 01:20 م
وحدة مستعربين إسرائيلية تختطف 3 طلبة فلسطينين من جامعة بيرزيت قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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اقتحمت قوة إسرائيلية خاصة من وحدات المستعربين (قوات تتنكر بالزى العربى)، صباح اليوم الثلاثاء، حرم جامعة (بيرزيت) قرب رام الله، واختطفت 3 من طلبة الجامعة.

وقالت مصادر فى الجامعة، إن المختطفين هم: الأسير المحرر توفيق أبو عرقوب وعدى نخلة وحمزة أبو قرع؛ وجميعهم من نشطاء الكتلة الإسلامية التابعة لحركة حماس.

وأوضحت المصادر أن قوة المستعربين قامت بخلع البوابة الرئيسية لمبنى الجامعة بواسطة آلة متخصصة، ومن ثم داهمت غرفة تتبع مبنى مجلس الطلبة داخل الحرم الجامعى قبل أن تقوم باعتقال الشبان.

وقال شهود عيان، إن قوة خاصة اقتحمت الحرم الجامعى بشاحنة مشروبات ومركبة أخرى تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية، واختطفت الطلاب الثلاثة، ونقلتهم إلى جهة مجهولة.

والمستعربون هم وحدة أمنية سرية وخاصة، تابعة للاحتلال الإسرائيلى، وتطلق عليها ألقاب كثيرة، منها فرق الموت، ويزرع أعضاؤها بملامح تشبه الملامح العربية وسط الفلسطينيين، حيث يلبسون لباسهم وكوفيتهم ويتحدثون بلسانهم، وسرعان ما ينقلبون ضدهم عنفا واعتقالا لصالح قوات الاحتلال.

 


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