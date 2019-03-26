واشنطن بوست: البريطانيون مهووسون بالبريكست رغم الفوضى

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن البريطانيين يدعون أنهم قد سئموا من الفوضى التى سببها البريكست، مشيرة إلى أنهم صاروا مهووسين به إلى درجة كبيرة.

وتابعت الصحيفة قائلة إنه رغم اتفاق الجميع إلى حد كبير على أنه إذلال وطنى، إلا أنه له سحره. فحافة الهاوية وعشرات من قمم المحاولات الأخيرة والمناقشات و"السلم والثعبان"، هى أوقات مثيرة لهؤلاء الذين يحبون الدراما السياسية، فهو أشبه بالموسم الأخير من الملمحة الشهيرة "لعبة العروش".

وتتابع الصحيفة قائلة إنه ليس من المبالغة القول بإن الأشخاص العاديين يسرعون للعودة إلى منازلهم لمشاهدة جلسات البرلمان على الهواء فى المساء، فخدمة البث المباشر فى بريطانيا C-SPAN، تبث أرقام غير مسبوقة لعدد لا ينتهى على ما يبدو من التصويتات غير الملزمة. كما أصبح رئيس مجلس العموم جون بيركاو" صاحب الكلمة الشهيرة "النظام النظام"، والذى اشتهر بألوان رابطات العنق التى يرتديها، أشبه بنجوم الروك يحتاج لحارس شخصى.

وكان أكثر من 5.5 مليون بريطانى قد وقعوا على عريضة إلكترونية لإلغاء البريكست، وانهار الموقع الإلكترونى الخاص بالعريضة عدة مرات. وقال المنظمون لمسيرة دعت إلى وقف البريكست وإجراء استفتاء ثانى، والتى تم تنظيمها فى لندن يوم السبت، إن عدد المشاركين فيها تجاوز المليون، مما يجعلها واحدة من أكبر المظاهرات فى بريطانيا على الإطلاق.