ننشر أسماء الـ 128 متهما المحكوم عليهم بأحداث الذكرى الثالثة للثورة

كتب إيهاب المهندس ـ إبراهيم سعيد ـ تصوير أشرف فوزى

ينشر "اليوم السابع"، أسماء المتهمين الصادر بحقهم حكما بالسجن سنة لـ120 متهما والسجن 3 سنوات لـ 7 متهمين آخرين، ووضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة، في إعادة إجراءات محاكمتهم بقضية "أحداث الذكرى الثالثة للثورة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين عفيفى المنوفى وخالد نصار.

والمتهمون الـ 7 الصادر ضدهم حكما بالسجن 3 سنوات هم معتز بالله محمد السيد، ومحمد فتحى عبد الشكور، ومحمد ابراهيم، وبلال خليل، ومحمد سمير، ومحمود حسن، وعبد الرحمن ممدوح.

والمتهمون الـ 120 الصادر بحقهم حكما بالحبس سنة هم وهم عبد المعطى حسونة السيد، وجمال فيصل عبد الرحيم عبد الله، واحمد محمود عبد العليم أبو أحمد، ومحمد أحمد عبد الرازق حافظ، وصفوت عبد الستار محمود، وأكثم محمد أحمد عبد العزيز، ومصطفى رفعت عبد الوهاب قمر، ومحمود سيد محمود عبد النبى، ومحمود عبد الحليم عبد السليم، ومحمد ناصر إبراهيم إبراهيم، وعمار رضا السيد على، وحسين محمد حسين السيد، ومصعب محمد رضا إسلام، ومحمود أحمد عبد الفتاح طه، ومحمد حمدي عبد الله دسوقى، وعبد الرحمن عاصم محسن، ومجدي حسان سالم بدوي، وأسامة محمد فهمى عبد المقصود، وعبد الحميد إسماعيل محمود صالح، واحمد جمال عبد العال، وبسام محمد رجب خلف الله، ومصطفى محمود صبحي، وإبراهيم محمد مفتاح، ويوسف منصور صابر، ووليد سعيد صيام على، واحمد محمد رجب خلف، وإبراهيم عبد الله عبد الفتاح، والسيد أبو الفتوح محسن، ومحمد مهدي شحاتة عبده، وحسني مصطفى مصطفى، وعماد عبد الحميد قناوي، ومحمد سليمان محسوب، ومحمد حسين شحاتة.

ومن ضمن المتهمين أحمد عصام أسعد، ومحمد حلمى محمد، ومحمد بدوي محمد، ومحمود عاشور عبد الستار، وعمار صلاح الدين عبد الرازق، وإسلام ربيع موسى، واحمد عبد اللطيف عبد اللطيف، ومحمد حمدي محمد، واحمد محمد محمد، وإسلام محمد على عبد الجليل، ومحمد صلاح ابراهيم، وسلامة ابراهيم سلامة، ومحمد احمد صالح، وكريم حمادة محمد، ومصطفى حامد ناصر، واحمد جمال الدين، وماجد عبد المرضى عبد الغفار، وهشام عبد الله مصطفى، وأحمد أمين احمد، وعبد الله عبد الوهاب حسين، وحلمى عبد الحليم محمد، ياسر محمد فهمي، ومصطفى محمد عبد الله، وبلال شوقى عبد المنعم، وعبد الكريم مصطفى جودة، واشرف سعيد عبد الحفيظ، وابراهيم مرسى عبد القادر، وعبد الرحمن خالد محمد، ومحمد محمود الأحمدى، ومحمد شبل هاشم، ومحمد شعبان شيكل، وبلال احمد حسونة، واحمد جمال فرج، ومصطفى مجدي محمد، ومحمود عبد السلام، وعبد الله صابر عبد الخالق، وعمر محمد محمد، ومحمد صلاح حسن احمد، وباسم محمد محمد، واحمد رضا ابراهيم، وعماد محمد محمد، ومصعب عبد الحميد محمود.

وضمت أسماء المحكوم عليهم سنة محمد شعبان على، هارون رفاعى عبد الفتاح، ومحمد محسن طلبة، وعلى احمد السيد، ومحمود محمد عبد الفتاح، ومحمد ايمن، وعبد الرحمن شمس الدين محمد، ويوسف محمد حسن، وجمال يوسف، وحامد محمد، وعلاء عبد الفتاح السيد، وبراء شاكر عبد الهادي، واحمد نبيل، ومحمد مصطفى صالح، وإسلام محمد محمد، واحمد يوسف عبد الغنى، وعماد عبد الحليم عبد اللطيف، وعبد الرحمن محمد حسن، وجمعة على عبد الله، واحمد حسن، ومحمود رياض، وعبد الوهاب محمد، ومنتصر بالله مختار غريب، ومحمد فهمي، ومحمد عامر عبد الستار، ومحمد عبد الله، ومحمد عبد المعبود، ومحمد سراج الدين، ووائل مصطفى، وعلاء عماد الدين، واحمد وجيه، وأحمد صبحي، وأكرم عبد المجيد، ومحمد مصطفى، ورمضان على، واحمد محمد إبراهيم، ومحمود عبد العظيم، ومحمد مصطفى، ومصطفى حسن عبد الصبور، وخالد محمود حسن، وأمير عبد الرؤوف، وإيهاب مصطفى أبوزيد، ورمضان محمد عبد الرحمن، والهام محمد عبد العظيم.

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التى وقعت العام قبل الماضى بمحيط نقابة الصحفيين فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ إبريل.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.