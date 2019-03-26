"نستله للمياه" تحتفل باليوم العالمى للمياه فى جميع مواقعها على مستوى العالم

تقرير خاص

وتطلق "معًا من أجل المياه" بهدف رفع مستوى الوعي ومشاركة المعرفة بموارد ومصادر المياه

بمناسبة اليوم العالمي للمياه احتفلت "نستله للمياه" بالحدث تحت شعار "عدم ترك أي شخص بدون مياه"” بإعلانها عن استضافة عدد من الفعاليات مع وكلاءها المحليين في معظم الأسواق التي تعمل بها حول العالم. وعلى مستوى الأسواق المصرية فقد قامت "نستله للمياه" بإطلاق عددًا من البرامج والمبادرات، بهذف نشر التوعية بضرورة ترشيد استخدام المياه، والتي تستهدف العاملين لدى نستله وأطفال المدارس والمجتمع بشكل عام.



التعاون مع المجتمعات المحلية لإدارة مصادر المياه تعمل نستله للمياه مصر على طرح قضايا المياه ونقصها وطرح حلول للعمل على مكافحة حدوث قلة في مصادر المياه في مصر باعتبارها من الأسواق الرئيسية لنستله للمياه في المنطقة. كما تقوم نستله للمياه بمشاركة العاملين لديها الإحتفال باليوم العالمي للمياه كل عام لتعدهم كي يصبحوا سفراء لنستله ومثال إيجابي للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه، وكمحاولة لتغيير السلوك العام تجاه استخدام المياه بحكمة.

ومن خلال برنامج "معًا من أجل المياه"، تستهدف نستله للمياه توعية عمال المصنع لديها، والعاملين بمقر الشركة الرئيسي، هذا بالإضافة إلى توعية ومشاركة 1000 من طلبة مدرسة كفر العربين الإبتدائية المجاورة لمصنع نستله في بنها في عدد من الأنشطة التوعوية والترفيهية عن الحقائق عن المياه وكيفية ترشيد استخدامها. إلى جانب جلسات التوعية، فقد تضمن البرنامج تركيب نظام لمعالجة وتنقية المياه بالمدرسة ليحصل التلاميذ على مياه نظيفة وآمنة، إلى جانب أنشطة تفاعلية مع الطلاب والعاملين في مواقع نستله للمياه المختلفة من أجل التوعية بطرق الحفاظ على المياه.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام شركة "نستله للمياه" بنشر التوعية اللازمة والتعريف بسبل إدارة وترشيد المياه، حيث تكثف الشركة جهودها لعقد عدد من الجلسات والورش التي تستهدف نشر الوعي في المجتمعات التي تعمل بها حول العالم، وخاصة الأسواق الرئيسية. وقد حصلت جميع مصانع نستله للمياه في الأربعة مواقع الرئيسية حول العالم على شهادة التحالف من أجل الإشراف على المياه (AWS)، والتي مكنت الشركة من الإلتزام بالمعايير العالمية، ونقلها إلى مستخدمي المياه الرئيسيين للمساهمة في تعميق فهمهم لتأثير أنشطتهم على المياه بشكل أشمل، وكيفية تحقيق الإدارة المستدامة لموارد المياه المشتركة.

حتى الآن ، تم اعتماد 15 موقعًا من مواقع نستله للمياه في ثمانية بلدان وفقًا لمعيار AWS. وتهدف الشركة إلى اعتماد جميع مواقعها بحلول عام 2025.

منذ بدء العمل على الحصول على شهادات AWS في عام 2017 ، عززت نستله للمياه برامج العلاقات المجتمعية في مواقعها. تساعد هذه المبادرات في زيادة الوعي باستخدام المياه المحلية. كما أنها تساعد السكان المحليين على الحصول على مياه شرب عالية الجودة في المناطق التي تشكل فيها المياه النظيفة المأمونة مشكلة، مثل باكستان وإثيوبيا وإيران. في النهاية، يسهم التعاون والعمل الوثيق مع المجتمعات المحلية ومستخدمي المياه الآخرين في الحفاظ على موارد المياه على المدى الطويل وللأجيال المستقبلية.



بناء فهم أفضل لقضايا المياه وتطلق نستله للمياه مبادرة "20 سؤالًا حول المياه": وهي سلسلة من مقاطع فيديو، تهدف إلى تعزيز النقاش حول جميع القضايا المتعلقة بالمياه. وقد استعرضت مقاطع الفيديو التي تم تصويرها على مدار الإثني عشر شهرًا الماضية أسئلة من أشخاص عبر القارات الأربع وإجابات من خبراء المياه العالميين. كما سيتم إضافة المزيد من مقاطع الفيديو حول موضوعات تتعلق بالمياه وترشيد استخدام البلاستيك إلى السلسلة على مدار العام، للمساهمة في التوعية بالحفاظ على البيئة على مستوى العالم.

بفضل هذه المبادرات وغيرها – ومن أجل اليوم العالمي للمياه 2019 وما بعده - تهدف نستله للمياه إلى "عدم ترك أي شخص بدون مياه".