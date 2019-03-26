نائب محافظ القاهرة: دهان جميع الكبارى استعدادا لبطولة أمم إفريقيا

كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه جارى طلاء كل الكبارى بمحافظة القاهرة، خاصة المحيطة باستاد القاهرة الدولى، وذلك ضمن استعدادات العاصمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف نائب محافظ القاهرة لـ"اليوم السابع"، أن طلاء الكبارى يتم بالتزامن مع طلاء العقارات بلون موحد على مستوى المحافظة، وتم البدء بالعقارات المحيطة لاستاد القاهرة، ومحيط أماكن إقامة الوفود المشاركة فى البطولة.

وأشار صابر إلى أن كل الاستعدادات تتم بشكل مكثف للانتهاء قبل شهر رمضان الكريم، وتهدف لإظهار العاصمة بشكل حضارى وجمالى يليق بمكانتها كعاصمة لمصر.