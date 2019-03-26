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نائب رئيس جامعة القاهرة تفتتح مهرجان "فى حب إفريقيا" بإعلام القاهرة

الثلاثاء، 26 مارس 2019 01:28 م
نائب رئيس جامعة القاهرة تفتتح مهرجان "فى حب إفريقيا" بإعلام القاهرة مهرجان "فى حب أفريقيا"
وائل ربيعى
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افتتحت الدكتورة هبة نوح، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، مهرجان "فى حب أفريقيا"، الذى تنظمه جمعية أصدقاء الجودة، بكلية الإعلام جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، وسط حضور كبير من أستاذة كلية الإعلام على رأسهم الدكتور ليلى عبد المجيد رئيس وحدة الجودة بالكلية والدكتورة هبة السمرى القائم بعمل عميد الكلية.   

وتضمن المهرجان معرضًا للكتب الخاصة بأفريقيا، ومعرضًا للصور تشمل الزعماء التاريخيين للقارة، ومن بينهم المصرى جمال عبد الناصر، والغانى كوامى نكروما، والتنزانى جوليوس نيريري، والجنوب إفريقى نيلسون مانديلا، فضلا عن بعض الصور الخاصة بالأماكن والآثار المهمة فى الدول الأفريقية، كما يتم عرض أفلام وثائقية عن القارة.

ونظمت الكلية على هامش المهرجان ندوة بعنوان "أفريقيا المستقبل" أدارتها الدكتورة عواطف عبد الرحمن، الأستاذ بقسم الصحافة بالكلية، ويتحدث فيها كل من الدكتور محمود أبو العينين، أستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات الأفريقية العليا والعميد الأسبق للكلية، والدكتورة عزة الحسيني، مدير مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والدكتورة مروى ممدوح سالم، الباحثة فى الشئون الأفريقية، والسيد حسن هويدي، وكيل وزارة الإعلام سابقا، ويُقام فى نهاية اليوم عرضا فنيا للفلكور الإفريقي.

يُذكر أن كلية الإعلام جامعة القاهرة كانت قد نظمت "ملتقى الثقافات الأول" فى ديسمبر الماضي، بمشاركة أكثر من عشر دول عربية وأفريقية وآسيوية، وتهدف هذه الأنشطة إلى تدعيم أواصر العلاقات بين مصر والدول الصديقة والشقيقة، وتنمية روح المحبة والتعاون بين الشعوب، فى إطار اتجاه الدولة إلى استعادة دور مصر الريادى فى المنطقة.

 

 


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جامعة القاهرة

فى حب افريقيا




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