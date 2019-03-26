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نائب رئيس جامعة القاهرة: المغرضون لا ينالون منا ولكن جذورنا عميقة

الثلاثاء، 26 مارس 2019 02:55 م
نائب رئيس جامعة القاهرة: المغرضون لا ينالون منا ولكن جذورنا عميقة جانب من المؤتمر
وائل ربيعى
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قالت الدكتورة هبة نوح، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، إن كلية الإعلام تحتضن العديد من القامات الكبيرة وتعمل على نقل خبراتها للطلاب، مما يصب فى مصلحة الطلاب والكلية، مؤكدة أن توجه القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى نحو أفريقيا وفتح الباب المسدود مع الأشقاء الأفارقة هو توجها ذكيا وينم عن وعى سياسى عالى.

وأضافت نوح، بكلمتها خلال افتتاح فعاليات مهرجان "فى حب أفريقيا" الذى تنظمه كلية الإعلام بجامعة القاهرة اليوم الثلاثاء، أن أواصر التعاون بين مصر وأفريقيا تمتد لآلاف السنين وهناك روابط كثيرة تربط مصر بالشعوب الأفريقية سواء كانت هذه الروابط دينية من خلال المعتقدات المشتركة واللغات التى كانت تستخدم فى أفريقيا التى تداخلت مع المفردات والتركيبات اللغوية للغة الفرعونية القديمة، موضحة أن كل أفريقيا وبلاد الشرق الأدنى القديم نهضت معا لأنها تداخلت وتعاونت فيما بينها.

وأشارت  نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الحركات الجديدة بالدول الخارجية التى تهاجم مصر تستهدف طمس تاريخها، قائلة: "يقينى الدائم أن هذه الدعوات المغرضة لن تنال من جذورنا لأن جذورناالحضارية عميقة ولابد لهم من الغوص عميقا بحثا عنها وأخرهم يقتطفوا بعض الفروع وبعض البراعم ولكن هذه الفروع والبراعم ستنتج الجذور أكثر منها مليون مرة لأن الجذور راسخة ثابتة فى الأرض، وبالنسبة لأفريقيا يريدون الاستيلاء على الثروة الطبيعية ومصر والدول العربية أول ما يفعلونه تحطيم الآثار وسرقة المتاحف.


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