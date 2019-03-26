موجز 1.. مباحثات بين الرئيس السيسى ونظيره البلغارى لتعزيز العلاقات المشتركة

نشر اليوم السابع عددا من الأخبار والتقارير المهمة على مدار الساعات الماضية، أبرزها المباحثات الرسمية الثنائية بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره البلغارى رومن راديف الذى وصل إلى القاهرة أمس فى زيارة رسمية، وكذلك توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ، بارتفاع فى درجات الحرارة، غدا الأربعاء ، وكذلك موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح مهلة سنة بدون مقابل لجميع قطع الأراضى السكنية الصغيرة.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار مصر والعالم:

بدء المباحثات الرسمية بين الرئيس السيسى ونظيره البلغارى

بدأت بقصر الاتحادية المباحثات الرسمية الثنائية بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره البلغارى رومن راديف الذى وصل إلى القاهرة أمس فى زيارة رسمية.

انفراد.. حوار الـ 3 ساعات مع المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائبه محمود حلمى الشريف: الاستفتاء على التعديلات الدستورية قبل رمضان حال إقرارها نهائيا بمجلس النواب وإخطارنا بالموافقة.

المستشار لاشين إبراهيم لليوم السابع :نسارع الوقت لإتمام الاستفتاء قبل رمضان حتى لا نثقل على الناخبين ..وندرس إجراءه على 3 أيام لكبر قاعدة بيانات الناخبين.. الاحتشاد أمام اللجان ضرورى من أجل مصر.. ولا تشغلنا أبواق الإعلام المعادية..لأول مرة إنشاء قاعدة بيانات لمنظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية ووسائل الإعلام لتسهيل عملها ..سنتجاوز 62 مليون ناخب..واستبعاد من صدرت ضدهم أحكام نهائية من قاعدة البيانات

"القوى العاملة" تكرم الشاب المصرى "رامى شحاتة" حديث الشارع الإيطالى

كرم مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو - إيطاليا ، الشاب المصري رامي شحاتة ذو الثلاثة عشر ربيعا أبن ميت الكرماء محافظة الدقهلية، حديث الشارع الإيطالي هذه الأيام.

خالد صلاح على تويتر: شكرا مهاب مميش..وانتظروا حوارا شاملا الخميس المقبل

توجه الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير "اليوم السابع"، بالشكر إلى الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، على الحوار الذى أجرته "اليوم السابع" معه، حيث سوف يتم نشره على صفحات اليوم السابع يوم الخميس المقبل

ننشر أكواد الامتحان الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى فى جميع المواد

ينشر اليوم السابع" أكواد الامتحانات الإلكترونية فى جميع المواد الدراسية، والتى من خلالها يستطيع الطالب الدخول على الامتحان، والاختبار من خلال منصة الامتحان.

المالية: لا نية على الإطلاق لإلغاء العلاوة الدورية للعاملين بالدولة

أكدت الوزارة، أنه لا توجد نية على الإطلاق لإلغاء العلاوة الدورية للعاملين بالدولة هذا العام المالى، وتوجيه أموالها لصرف آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات، مُؤكدةً أن الحكومة ملتزمة بصرف كافة المستحقات الخاصة سواء للعاملين بجهازها الإدارى أو أصحاب المعاشات

حوار مجتمعى حول التعديلات الدستورية.. مؤيدون ومعارضون يتحدثون بصراحة والكلمة الأخيرة للشعب.. البرلمان التزم الشفافية والعلانية فى كل جلساته.. وعلى عبد العال يؤكد: هدفنا الوصول إلى أفضل الصياغات

المجلس استمع للأزهر والكنيسة ورجال القضاء والصحافة والإعلام ورؤساء الجامعات وأساتذة القانون الدستورى ورؤساء النقابات والمجالس فى الجولة الأولى من الحوار.. والمعارضون طالبوا بتعديل مادة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء وصياغة المادة الانتقالية للرئاسة.

الأرصاد تتوقع ارتفاع درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 24 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الأربعاء، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على القاهرة وباقى الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا.

الإسكان تمنح الحاصلين على قطع أراضى سكنية صغيرة مهلة سنة لاستكمال التنفيذ

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح مهلة سنة بدون مقابل لجميع قطع الأراضى السكنية الصغيرة.

رئيس الوزراء يخصص أراض لإقامة مدارس ومراكز طبية ومشروعات بالمحافظات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارات لتخصيص أراضٍ مملوكةٍ للدولة، لأغراض المنفعة العامة، بما يساهم فى تنفيذ مشروعات خدمية عليها فى مختلف القطاعات بالمحافظات، لتحسين جودة الحياة لأبناء الوطن.

إحالة 9 عاملين بالزراعة والبيئة للمحاكمة لصرفهم 3ملايين جنيه مكافآت دون حق

أمرت المستشارة أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 9 متهمين من العاملين بوزارتي الزراعة والبيئة للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بصرف مكافآت مالية من وزارة الزراعة دون وجه حق، قدرت بما يزيد عن 3 ملايين جنيه.

وزير الكهرباء لرجال الأعمال: مصر من أرخص دول العالم فى أسعار الطاقة

رد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على استفسار رجال الأعمال بشأن زيادة أسعار الكهرباء على المصانع كثيفة الاستهلاك، قائلا، إنه رغم رفع أسعار الكهرباء إلا أن مصر لازالت من أقل دول العالم فى الأسعار.