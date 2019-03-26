وذكرت وزارة الدفاع اليمنية - في بيان أوردته قناة (العربية الإخبارية) اليوم الثلاثاء - أن قوات الجيش استعادت مواقع مهمة في جبهة مريس شمالي المحافظة، منها جبلا "القصبة" و"القفل"، وموقع "عدنة الشامي".

واستعادت قوات الجيش، جبلي القصبة، والقفل، وموقع عدنة الشامي، عقب معارك ضارية خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية.

وبالتزامن مع ذلك، تمكنت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، من التمركز في جبل "العود"، وجبل "ذودان"، وعدد من الجبال المحيطة بها والتي تقع بين محافظتي إب والضالع، عقب هجوم شنته على مواقع تمركز المليشيا.

ويعد جبلا "العود"، و"ذودان" من أهم المواقع الاستراتيجية الواقعة بين محافظتي إب والضالع، ويطلان على مديرية قعطبة من جهة الغرب، وعلى مديرية النادرة التابعة لمحافظة إب من الجهة الجنوبية، وعلى مديريتي السدة، والشعر من الجهة الشرقية.

وأكد شهود عيان في منطقة نجد الجماعي بمديرية السبرة بمحافظة إب، المتاخمة لمناطق المواجهات أنهم شاهدوا أطقماً تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية، تقل قتلى وجرحى من عناصرها.

من جانبها استهدفت المليشيا الانقلابية، بقذائفها، الأحياء السكنية، في قرى "ذودان"، و"الفجرة"، و"الفجرة"، بمنطقة العود، ما تسبب في موجة نزوح كبيرة بين الأهالي.

وتشهد جبهة دمت وقعطبة والحشا في أطراف محافظة الضالع المتاخمة لمحافظات البيضاء وإب وتعز معارك طاحنة ضد مليشيا الحوثي، اشتدت مؤخرا بعد فتح المليشيا لجبهة "العود" قبيل تلقيها ضربات متتالية وموجعة من رجال المقاومة الشعبية وجنود الجيش اليمني.