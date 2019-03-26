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مصادر عسكرية يمنية: التحالف يستهدف ميليشيات الحوثي بصاروخ

الثلاثاء، 26 مارس 2019 02:02 ص
مصادر عسكرية يمنية: التحالف يستهدف ميليشيات الحوثي بصاروخ الحوثين
عدن (أ ش أ)
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 أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن قوات الجيش اليمني، مسنودة بطيران تحالف دعم الشرعية، حررت مناطق جديدة ومواقع استراتيجية في محيط مركز مديرية كتاف بمحافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي، في أقصى شمال البلاد بعد معارك عنيفة.

وقالت المصادر، وفقا لقناة "العربية" الفضائية إن قوات الجيش الوطني شنت هجوما عنيفاً على مواقع تتمركز فيها الميليشيات الانقلابية في جبهة كتاف، تمكنت خلاله من تحرير سلسلة تباب في جبال "عنبان" وتبة الأريلات باتجاه مركز المديرية، إضافة إلى استكمال تحرير وادي الغول.

وأكدت أن قوات الجيش لا تزال تواصل تقدمها باتجاه مركز المديرية.

من جهته، أوضح قائد محور كتاف اللواء رداد الهاشمي، أن المواجهات العنيفة المستمرة، أسفرت عن إحراق عربات وآليات عسكرية وسقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا، لافتا إلى أن قوات الجيش الوطني استعادت الكثير من الأسلحة التي نهبتها الميليشيا من مخازن الدولة.

ويتقدم الجيش اليمني بإسناد من تحالف دعم الشرعية في اليمن بمعقل ميليشيات الحوثي، من عدة محاور ويضيق الخناق عليها لاستكمال تحرير المحافظة، ضمن عملية عسكرية أطلق عليها "قطع رأس الأفعى".

 

 


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