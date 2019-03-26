مدير منظومة الشكاوى الحكومية: 99% نسبة أداء كفر الشيخ فى سرعة الاستجابة

كفر الشيخ- محمد سليمان

ناقش الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه،محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، والدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، متابعة منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالمحافظة والقرارات المنظمة لعملها ومعايير اختيار باحثي خدمة المواطنين، لضمان حسن معاملة المواطنين، وايجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم،والتواصل معهم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيداً بأداء المحافظة في سرعة الإستجابة والتفاعل مع شكاوى المواطنين بنسبة 99%.

جاء ذلك بحضور العميد أحمد فاضل، مدير المتابعة الميدانية بمنظومة الشكاوى الموحدة،والعميد أحمد شوقي،مدير المتابعة الميدانية بمنظومة الشكاوى الموحدة،والمحاسب محمد أبوغنيمة،السكرتير العام المساعد،ووكلاء الوزارة ومديري المديريات ورؤساء المراكز والمدن وعدد من القيادات التنفيذية.

في بداية كلمته قدم محافظ كفرالشيخ، شكره للدكتور طارق الرفاعي،مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وكل العاملين في مركز المعلومات، وفي مجلس الوزراء تحديداً في منظومة الشكاوي أو البوابة الالكترونية للشكاوي، مؤكداً انها بمثابة مجهود مثمر وقناة شرعية،تهدف التسهيل على المواطن وإتاحة الفرصة بالتواصل مباشرةً بالجهة الأعلى في الاستماع لشكوي المواطن وتوجيهها بعد ذلك إلي المحافظة، لافتاً انه يوجد فريق بالمحافظة مكون من متابعة ميدانية، ورؤساء المراكز والمدن، وإدارة الأزمات، بالإضافة إلي وحدة التدخل السريع،وهذه الوحدة مجهزة بسيارات،ولودار، ومعدات نظافة، تقوم بالتوجه مباشرةً بمجرد وصول الشكوى إلي المكان الذي يوجد به الشكوى، مضيفاً انه تم تكليفهم بتصوير الصورة بنفس الزاوية التي يوجد بها المشكلة ليتضح أثناء العمل وبعد العمل،كما يتم التواصل مع المواطن نفسه للتأكد من ازالة الشكوى وحلها وعدم التوجه إلي مكان خاطئ أو رؤية الشكوى من منظور اخر.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، انه تشرف ان محافظة كفرالشيخ في هذه الفترة تحصل على المركز الأول عن طريق التقييم الذي يتم بالمحافظات بشأن الاستجابة للشكاوى،مؤكداً أن المحافظة ستظل من أولى المحافظات وعلى هذا المستوي ضمن المحافظات الأولي،واليوم لقاء المواطنين بحضور وكلاء الوزراء، وفي الفترة القادمة ستكون أفضل من الشهور الستة الماضية، وخاصة أننا في مرحلة تحتاج إلي تركيز وخدمة المواطن في الشارع.

وأكد محافظ كفرالشيخ، انه تم التركيز في الفترة الماضية على ثلاث محاور أساسية ترتبط بخدمة المواطن بشكل مباشر،ومنها الإنارة؛ حيث تم شراء 100الف عمود لرفع كفاءة إنارة جميع شوارع كفرالشيخ، بالإضافة إلي إنارة طرق المقابر، وفى مجال النظافة؛ جاءت محافظة كفرالشيخ ضمن 4 محافظات تشترك في منظومة تدوير المخلفات الصلبة علي مستوي الجمهورية، حيث يتم تطوير مصنعى تدوير القمامة ببيلا وسيدى سالم، بالإضافة إلى انشاء 3 مصانع لتدوير القمامة بكفرالشيخ ودسوق ومطوبس وبذلك يكون لدينا 5 مصانع لتدوير القمامة ومدفن صحى على مساحة حوالى 100 فدان بشمال المحافظة يتم انشائها بأحدث التكنولوجيا العالمية، ضمن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة NSWMP التابع لوزارة البيئة لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة.

وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، ،انه لاحظ الإهتمام الكبير خلال الستة أشهر الماضية بآداء المحافظة وتفاعلها مع شكاوي المواطنين،سواء الشكاوى التى يتم تسجيلها علي منظومة الشكاوي الالكترونية الموحدة بمجلس الوزراء،والشكاوي التى يتم التقدم بها المواطنين بالشكل بإدارات خدمة المواطنين بالمحافظة وبالمراكز والمدن بالمحافظة،مشيداً بالنشاط الدائم لمحافظ كفرالشيخ، والقيادات التنفيذية المعاونة له فيما يتعلق بخدمة المواطنين.

وأضاف الرفاعي، هناك حرص من المحافظ على لقاء المواطنين بشكل مباشر، والاستماع إلي شكواهم و اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال كل شكوي وفقاً لطبيعتها بما يتفق مع القوانين وبما يحفظ حصول المواطن علي حقه، فضلاً عن اهتمام المحافظ بملف القمامة، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى بزيادة قنوات التواصل مع المواطنين، وإضافة رقمين للواتس آب لاستقبال رسائل المواطنين، ومازالت محافظة كفرالشيخ من المحافظات المتميزة للاستجابة السريعة للشكاوي، وتوثيق الاستجابة، مضيفاً انه تم التوصل إلي إجراءات تجاه كل شكوي علي أرض الواقع أثناء وبعد التعامل مع الرسائل التي تصل وأسباب هذه الشكاوي، بالإضافة الي اللقاءات التي تتم من وقت إلي أخر نتيجة تحليل هذه الشكاوي للحد من أسبابها، وهذا ما يجعل محافظة كفرالشيخ من المحافظات المتقدمة في الاستجابة لشكاوي المواطنين لتصل نسبة الاستجابة إلي 99% من إجمالي الشكاوي المسجلة.

وقال الرفاعي،اننا نطمح في الفترة القادمة الى أن يتم دمج كافة مصادر التعامل مع الشكاوي من خلال المنظومة البروتوكولية الموحدة، تنفيذاً لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مشيداً ان محافظ كفرالشيخ، يسعي جاهداً وفقاً للظروف والموارد المتاحة في كل المستويات التابعة، مشيراً بجهود كل الأجهزة التنفيذية والمستويات الإدارية التابعة للمحافظة مرتبطة بمنظومة الكترونية مرتبطة بديوان عام المحافظة ومرتبطة برئاسة الجمهورية، مؤكداً ان كفرالشيخ نموذج طيب نسعى ان يطبق فى جميع الجهات.