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مدير شباب القليوبية يشكل لجنة من المديرية لمعاينة مركز شباب الحصة لتطويره

الثلاثاء، 26 مارس 2019 01:05 ص
مدير شباب القليوبية يشكل لجنة من المديرية لمعاينة مركز شباب الحصة لتطويره الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة
القليوبية - إبراهيم سالم
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أمر الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بإرسال لجنة من الإدارة الهندسية بالمديرية لمعاينة مركز شباب الحصة بطوخ، ودراسة إمكانية ترميمه لتقديم خدمة رياضية لأهالى القرية تليق بهم، جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها لمركز الشباب اليوم  لاحظ خلالها احتياج المركز إلى التطوير.

وشدد الصبروط، على العاملين ضرورة الالتزام بالحضور والحرص على تقديم أفكار خارج الصندوق للنهوض بالمركز، مؤكدا أنه لا مكان للمتخاذلين والمقصرين. 
 
واستمع الصبروط، إلى مشاكل العاملين بالمركز وطلبات مجلس الإدارة لتحسين أوضاع المركز، ووعد بالتعاون معهم لإعادة إحياء دور المركز مرة أخرى.
 
وتأتى تلك الخطوة ضمن سلسلة من الجولات التفقدية يقوم بها وكيل الوزارة إلى مراكز الشباب لتفقد سير العمل داخلها وأحياء الأنشطة الرياضية داخلها.

 


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