محافظ جنوب سيناء يشهد تدريب عملى لنجدة هدف حيوى بأحد شركات البترول

جنوب سيناء – فايزة مرسال

قال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، أن أجهزة الأمن فى المحافظة جاهزة للتدخل فى حالة حدوث طارئ، وكل الاجهزة التنفيذية بالمحافظة قادرة على التعامل مع أى أزمات وكوارث من خلال غرفة العمليات.

وأضاف محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة نفذت على مدار 3 أيام مشروعات عملية تدريبية لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظة، وتم تنفيذ تدريب عملى على حدوث سيول وكيفية مواجهة الأزمة، وجرى تنفيذ تجربة اخلاء بمدارس بطور سيناء وعمل معسكرات إيواء والدفع بمعدات ثقيلة.

وبدأت التجربة بهجوم سيارتين تحملان شخصين على أحد حقول البترول فى مدينة أبورديس وقامت الحراسات المشددة بالتعامل مع الارهابيين والأجسام المفخخة واثنى الجميع على التدريب وسرعة التعامل مع العناصر الاجرامية.

حضر التدريب اللواء محمد خريصة حكمدار جنوب سيناء واللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات وقيادات المحافظة التنفيذية.