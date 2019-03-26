محافظ القليوبية يناقش لائحة الإعلانات الجديدة مع اللجنة العليا للإدارة

القليوبية - إبراهيم سالم

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اجتماعا باللجنة العليا لإدارة الإعلانات بالمحافظة، لمناقشة اللائحة الجديدة للإدارة، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور عواد أحمد السكرتير العام، ومدير إدارة الإعلانات بالمحافظة، وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والمستشار القانونى ومديرى إدارات التفتيش المالى والشئون القانونية والمالية والإعلانات والعشوائيات وإدارة الكهرباء والاستثمار والمتابعة والشئون الهندسية ومركز المعلومات والمكتب الفني.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، أن الهدف من إدارة الإعلانات ليس فقط العائد المادى التى يدخل صندوق المحافظة بقدر تنظيم المنظومة، ومحاربة فوضى الإعلان والمعلومات المغلوطة التى تضلل المواطنين، بالإضافة إلى الحفاظ على المظهر الحضارى لشوارعنا.

كما تم مناقشة مد فترات التقنين لبعض أصحاب الإعلانات ومناقشة موقف الإعلانات المقامة على مساكن تتبع المحافظة بالمخالفة سواء كانت شاسيهات أو بنرات على الحائط، حيث وجه المحافظ تطبيق القانون 182 للمناقصات والمزايدات، كما بحث المحافظ التظلمات المقدمة للإعلانات المقامة على الأملاك الخاصة والشركات والذين يتضررون من سعر مقابل المتر لمباشرة الإعلان ووجه المحافظ برفض التظلمات لمخالفتها القانون.