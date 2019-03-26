محافظ الجيزة: تلقينا 15 ألف طلب تقنين لوضع اليد.. 7 آلاف منها سددت الرسوم

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المحافظة مستمرة فى حملة استرداد أراضى الدولة، مشيرا إلى أن المحافظة تلقت 15 ألف طلب تقنين خلال الفترة الماضية، وهناك من دفع رسوم الفحص والمعاينة، وعددهم 7 آلاف حالة وجارى تقنين وضعهم.

وأضاف محافظ الجيزة، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بديوان عام المحافظة، أن المحافظة تصدت لـ 828 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة حوالى 12 ألف فدان.

وفى ملف التصدى لمخالفات البناء، أكد المحافظ، أنه يتم التشديد فى هذا الملف بشكل كبير والمتابعة منه شخصيا، وتم إزالة عدد كبير من العقارات المخالفة.

حضر المؤتمر اللواء محمد رأفت همام سكرتير عام المحافظة، والدكتورة لمياء عبد القادر نائب محافظ الجيزة للمجتمع وشئون المرأة، واللواء علاء بدران السكرتير المساعد.