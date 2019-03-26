محافظ الجيزة: افتتاح مشروعات بتكلفة 752 مليون جنيه بمناسبة العيد القومى

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة ستفتتح عددا من المشروعات خلال العيد القومى المئوي يوم 31 مارس الجارى منها مشروعات رصف بمركز الواحات البحرية بتكلفة تبلغ 401 مليون جنيه.

وأضاف محافظ الجيزة، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بديوان عام المحافظة، أنه جار افتتاح المبنى الجديد بمستشفى الحوامدية العام ومبنى للطؤارى بتكلفة 4 ملايين جنيه و250 ألف جنيه، لافتا إلى أن هناك مشروعا للصرف بقرية مزغونة ومحطة معالجة بدهشور بتكلفة 247 مليون جنيه.

وأضاف المحافظ أن هناك مشروعات لرفع كفاءة الطرق والكبارى بقيمة 100 مليون جنيه، منها محور صفط اللبن وشارع الهرم وترسا، وعدة طرق ومحاور مرورية أخرى.

وحضر المؤتمر اللواء محمد رأفت همام، سكرتير عام المحافظة، والدكتورة لمياء عبد القادر، نائب محافظ الجيزة للمجتمع وشئون المرأة، واللواء علاء بدران السكرتير المساعد.