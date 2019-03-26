video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 مارس 2019 02:40 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة: افتتاح مشروعات بتكلفة 752 مليون جنيه بمناسبة العيد القومى

الثلاثاء، 26 مارس 2019 02:15 م
محافظ الجيزة: افتتاح مشروعات بتكلفة 752 مليون جنيه بمناسبة العيد القومى جانب من المؤتمر
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة ستفتتح عددا من المشروعات خلال العيد القومى المئوي يوم 31 مارس الجارى منها مشروعات رصف بمركز الواحات البحرية بتكلفة تبلغ 401 مليون جنيه.
 
وأضاف محافظ الجيزة، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بديوان عام المحافظة، أنه جار افتتاح المبنى الجديد بمستشفى الحوامدية العام ومبنى للطؤارى بتكلفة 4 ملايين جنيه و250 ألف جنيه، لافتا إلى أن هناك مشروعا للصرف بقرية مزغونة ومحطة معالجة بدهشور بتكلفة 247 مليون جنيه.
 
وأضاف المحافظ أن هناك مشروعات لرفع كفاءة الطرق والكبارى بقيمة 100 مليون جنيه، منها محور صفط اللبن وشارع الهرم وترسا، وعدة طرق ومحاور مرورية أخرى.
 
وحضر المؤتمر اللواء محمد رأفت همام، سكرتير عام المحافظة، والدكتورة لمياء عبد القادر، نائب محافظ الجيزة للمجتمع وشئون المرأة، واللواء علاء بدران السكرتير المساعد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الجيزة: تلقينا 15 ألف طلب تقنين لوضع اليد.. 7 آلاف منها سددت الرسوم

محافظ الجيزة: إنشاء 5 محاور لحل أزمة المرور بنطاق المحافظة

الجيزة

اخبار الجيزة

مشروعات الرصف

الواحات

الصرف الصحي




لا تفوتك
وزير الكهرباء: تأجيل رفع الدعم عن الطاقة بالموازنة إلى 2021-2022

وزير الكهرباء: تأجيل رفع الدعم عن الطاقة بالموازنة إلى 2021-2022

العربية: وقف إطلاق النار فى غزة بعد وساطة مصرية مع الجانبين

العربية: وقف إطلاق النار فى غزة بعد وساطة مصرية مع الجانبين

"لا تهاون ولا هوادة مع جرائم التربح".. ضبط موظف مكن مواطنين من بناء عقارات مخالفة بأبوصير.. الأجهزة الرقابية تكافح الرشوة واستغلال النفوذ.. وخبراء: تتبع القائمين على العمل بالإدارات المحلية لضبط قضايا التواطؤ

"لا تهاون ولا هوادة مع جرائم التربح".. ضبط موظف مكن مواطنين من بناء عقارات مخالفة بأبوصير.. الأجهزة الرقابية تكافح الرشوة واستغلال النفوذ.. وخبراء: تتبع القائمين على العمل بالإدارات المحلية لضبط قضايا التواطؤ

هل تنقلب عائلة "تميم" على الأمير ؟..تحرك واسع داخل الأسرة الحاكمة لتخليص الدوحة من قبضة " تنظيم الحمدين " .."مباشر قطر" تواجد القوات التركية والإيرانية وتحويل البلاد الى ملاذ للإخوان يثير سخط أسرة آل ثانى

هل تنقلب عائلة "تميم" على الأمير ؟..تحرك واسع داخل الأسرة الحاكمة لتخليص الدوحة من قبضة " تنظيم الحمدين " .."مباشر قطر" تواجد القوات التركية والإيرانية وتحويل البلاد الى ملاذ للإخوان يثير سخط أسرة آل ثانى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة