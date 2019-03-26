للأطباء.. خطوة بخطوة.. كيف تشترى سيارة بالتقسيط من نقابة الأطباء؟

أعلنت نقابة الأطباء عن فتح باب شراء سيارة بالتقسيط للأطباء البشريين لعدد 100 سيارة، وذلك بالتزامن مع عقد الجمعية العمومية للنقابة يوم الجمعة 29 مارس الحالى.

ويستعرض "اليوم السابع" كيفية شراء السيارة بالتقسيط من النقابة:

(أ‌) كيفية الحجز:

1- سيتم اختيار أول مائة طبيب يسحب الملف يوم الجمعة الموافق 29 مارس 2019.

2- تمويل السيارة حده الأقصى هو 200 ألف جنيه من قيمة أى سيارة يختارها الطبيب، ويسدد للنقابة 20% على الأقل من قيمة السيارة مقدم.

3- يتم تقسيط الباقى على 55 شهرا كحد أقصى بفائدة سنوية 8%.

4- يتم سحب الملف من النقابة يوم الجمعة 29 مارس الحالى برسوم 200 جنيه، ويمنح الطبيب مهلة لتجهيز الأوراق والمبالغ المطلوبة حتى نهاية أبريل 2019 كحد أقصى.

(ب) الأوراق المطلوبة:

- اشتراك النقابة لعام 2019 م.

- صورة بطاقة الرقم القومى (سارية).

- صورة كارنيه النقابة (سارى).

- صورة بطاقة الرقم القومى للضامن (سارية).

- عدد شيكات بنكية بعدد الأقساط (من حساب بنكى للطبيب).

- عدد شيك بنكى واحد بإجمالى قيمة السيارة يسترد بعد سداد كامل قيمة المديونية (من حساب بنكى للطبيب).

- شيك بنكى واحد كضمان بإجمالى قيمة السيارة يسترد بعد سداد كامل قيمة المديونية (من حساب بنكى للضامن).

- توقيع إقرار صحة توقيع الشيكات للطبيب والضامن.

- عقد بيع السيارة.

- توكيل عام للسيارات بالبيع فى الشهر العقارى لصالح النقابة العامة للأطباء غير قابل للإلغاء.

- إحضار عرض سعر بنوعيه ومواصفات السيارة المطلوبة من شركة السيارات، متضمنا رقم الشاسيه والموتور ويشترط أن تكون جديدة.