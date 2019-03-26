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لافروف: مهتمون بتطوير العلاقات الاقتصادية مع واشنطن

الثلاثاء، 26 مارس 2019 01:41 م
لافروف: مهتمون بتطوير العلاقات الاقتصادية مع واشنطن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ
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قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن بلاده مهتمة بتوسيع وتطوير العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة وستعمل على تحسين مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن موسكو تعول على مشاركة الشركات الأمريكية فى منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادى الدولى.
وأضاف لافروف - خلال لقائه ممثلى غرفة التجارة الأمريكية فى روسيا اليوم الثلاثاء - "أن التفاعل الروسى الأمريكى لم يصل اليوم إلى مستوى ما يملكه من إمكانيات، ونود أن نعطى هذا التعاون الاستثمارى والاقتصادى دفعة إضافية".
وأكد أن بلاده مستعدة لتعزيز التعاون فى مجال الأعمال بشتى الوسائل، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين فى نمو مستمر، حيث بلغ فى العام الماضى 25 مليار دولار، لافتا إلى أن هذا الرقم مازال أقل من السنوات السابقة. 
وتابع لافروف قائلًا: "أن اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس نقل بعد اجتماع الزعيمين الروسى والأمريكى فى هلسنكى مقترحات إلى الزملاء الأمريكيين بشأن تعزيز التعاون الاقتصادى الثنائى"، موضحا أن بلاده لم تحصل على رد حتى الآن من الجانب الأمريكى على هذه المقترحات. 


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