كيف تصبح ضابط شرطة خلال عام واحد فى 10 خطوات؟

كتب محمود عبد الراضي

يستطيع الطالب أن يصبح "ضابط شرطة" في غضون عام واحد، وذلك من خلال الإلتحاق بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة لخريجي الطب البشري "ذكور فقط".

ويمكن للراغب في أن يكون ضابط شرطة بإتباع الخطوات الأتية:

1 ـ الذهاب لكلية الشرطة بداية من 1 أبريل وحتى 15 من نفس الشهر للتقديم في الكلية وعدم التقديم عبر الانترنت، وإنما يتم إتاحة متابعة نتائج الاختبارات فقط عبر الانترنت.

2 ـ يجب ألا يكون قد مضى على حصول الطالب على المؤهل الجامعي أكثر من عامين في أول أبريل المقبل.

3 ـ يجب أن يكون الطالب مستوفياً لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن المقرر.

4 ـ يجب ألا يكون قد سبق الحكم على الطالب بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.

5 ـ يجب ألا يكون سبق فصل المتقدم من خدمة حكومية بحكم أو بقرار تأديبي نهائي.

6 ـ عقب اجتياز الطالب لكافة الاختبارات يصبح طالباً بقسم الضباط المتخصصين.

7 ـ يدرس الطالب لمدة سنة واحدة في كلية الشرطة.

8 ـ يمنح الدارس خلال الدرسة مكافاة توازي المرتب المقرر للمؤهل الجامعي الحاصل عليه.

9 ـ يمنح الخريج شهادة الدبلوم في مواد الشرطة ويعين الخريج ضابطا برتبة ملازم أول للحاصلين على البكالوريوس وبما لا يجاوز رتبة نقيب للحاصلين على الماجستير وبما لا يجاوز رتبة رائد للحاصلين على درجة الدكتوراه.

10 ـ يتمتع الخريج بعد ذلك بكافة المزايا المقررة لضباط الوزارة وأهمها الرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية ورعاية ثقافية.