فيديو..ضبط 4404 قطعة سلاح و5919 قضية مخدرات

"سلاح ومخدرات" ضبطها قطاع الأمن العام في عدة حملات أمنية مكبرة (على مدار شهر)، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن.

وأسفرت جهودها بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية خلال تلك الفترة عن إرتفاع معدلات ضبط شتى صور الجريمة ، وتمكن الأمن العام من ضبط 4404 قطعة سلاح نارى، 5919 قضية مواد مخدرة، وضبط العديد من القضايا الأخرى فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة كافة صور الجريمة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.