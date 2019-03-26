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غدا.. أخر موعد لتلقى تظلمات المستبعدين من دعم البطاقات بالموقع الإلكترونى

الثلاثاء، 26 مارس 2019 02:30 ص
غدا.. أخر موعد لتلقى تظلمات المستبعدين من دعم البطاقات بالموقع الإلكترونى الدكتور على المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة
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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن آخر موعد لتلقى تظلمات المرحلة الثانية من محددات الاستبعاد من منظومة التموين غدا الأربعاء 27 مارس، على أن يقوم المواطنين الذين ظهرت لهم رسائل على بون الصرف بأنهم غير مستحقين وفقًا لمعايير لجنة العدالة الاجتماعية بتقديم تظلماتهم إن وجدت من هذه المعايير، على موقع دعم مصر https://www.tamwin.com.eg، مع الأخذ فى الاعتبار بأنه يجرى حاليًا مراجعة كافة التظلمات التى تقدم بها المواطنين حتى الآن مع الجهات المختصة

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر مد فترة تظلمات المرحلة الثانية من محددات الاستبعاد من منظومة التموين حتى يوم 27 مارس الجارى، بعد كان مقرر آخر موعد يوم 15 مارس، حرصًا من الوزارة على قيام المواطنين الذين ظهرت لهم رسائل على بون الصرف بأنهم غير مستحقين وفقًا لمعايير لجنة العدالة الاجتماعية بتقديم تظلماتهم.

وجدير بالذكر، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية كانت قد أكدت، أنه حتى الآن لم يتم حذف أى مواطن أو إيقاف أى بطاقة فى ضوء معايير لجنة العدالة الاجتماعية بالمرحلة الحالية، وأنه فى حالة عدم تقديم المواطن لتظلم او فى حالة رفض التظلم سيتم إيقاف صرف التموين عن البطاقة أو عن المستفيد الذى تنطبق عليه المعايير مع استمرار صرف الخبز لهم.


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التموين

تظلمات المستبعدين من دعم البطاقات




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