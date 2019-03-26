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غادة والى: التضامن تفوز بجائزة الأميرة سبيكة عن أفضل منتج لعام 2019

الثلاثاء، 26 مارس 2019 01:45 م
غادة والى: التضامن تفوز بجائزة الأميرة سبيكة عن أفضل منتج لعام 2019 مريم عزمى الفائزة بالجائزة
كتب مدحت وهبة
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أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى عن فوز وزارة التضامن الاجتماعى بجائزة أفضل منتج لعام 2019 ضمن جائزة صاحبة السمو الملكى الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بالبحرين، لتشجيع الأسر المنتجة، حيث فازت أسرة منتجة تابعة لجمعية الصعيد للتربية والتنمية بجائزة أفضل منتج لعام 2019 وذلك على مستوى الدول العربية المشاركة.
 
وأوضحت  "غادة والى" فى تصريحات اليوم أنه تم تلقى دعوة رسمية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمملكة البحرين الشقيقة لدعوة الفائزة بالجائزة مريم عزمى لحضور الحفل الذى سيقام فى 27 من مارس الجارى لاستلام الجائزة، حيث تقام هذه الجائزة كل عامين بمشاركة جميع الدول العربية والخليجية.
 
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر قد شاركت بهذه الجائزة من خلال وزارة التضامن الاجتماعى ممثلة فى الأسر المنتجة التابعة لها، وأن المنتج الفائز بالجائزة عبارة عن مشغولات من الجلد الطبيعى المطعم بنسيج أخميم والمطرز بالألوان والمناظر الطبيعية الرائعة للريف المصرى، مؤكدة أن وزارة التضامن الاجتماعى تعمل على دعم الأسر المنتجة وتحفيزها ودعم المنتج اليدوى الحرفى والتراثى مع فتح قنوات تسويقية داخليا وخارجيا .
 
وجدير بالذكر فان هذه هى المرة الرابعة على التوالي التى تشارك فيها وزارة التضامن الاجتماعى بمسابقة الجائزة العربية لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لاختيار أفضل أسرة عربية منتجة وأفضل منتج أسر منتجة وأفضل راع وداعم لمشروع الأسر المنتجة حيث كانت الوزارة قد فازت بجائزة راع وداعم لمشروع الأسر المنتجة عن عام 2012. 
 
يشار الي ان الفائزة بالجائزة لهذا العام هى السيدة مريم عزمى 62 عاما من أخميم بسوهاج وهى نموذج للفنانة التلقائية الطبيعية ، امية لا تقرأ ولا تكتب نموذج للتفكير الابداعى الخلاق وتعد لوحاتها تجسيدا للبيئة الطبيعية بمناظرها الرائعة الخلابة وتقوم بدور فى اعداد وتدريب الاجيال الجديدة من خلال عملها كمسئولة الفن بمركز الخدمة باخميم التابع لجمعية الصعيد للتربية والتنمية وقد رشحتها الجمعية للمسابقة بناء على إنتاجها المتميز.
 
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مريم عزمى الفائزة بالجائزة 

 

 
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