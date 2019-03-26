عندما أصبح الفساد فى قطر بالوراثة.. معارض قطرى يفضح "تميم"

كتب أحمد عرفة

دائما ما يسعى تنظيم الحمدين إلى ترويج أوهام عن مشاريعه، من أجل التغطية على الفشل الذى يلاحقه سواء سياسيا أو اقتصاديا، فى ظل الأزمة التى تعانى منها الدوحة بعد إعلان دول الرباعى العربى مقاطعة قطر.

فى هذا السياق، قال المعارض القطرى، جابر الكحلة المرى، إن حكومة تميم بن حمد تستمر في تضليل الشعب بإنجازات وهمية من خلال تصنيفات دولية بمقابل مادي، متابعا: "أين الصناعة، أين التطوير ، أين الاستثمار في قدرة الشباب القطري ، أصبحت الوظائف القيادية في أيدي أجانب لا يعصون أمر من جلبهم".

وأضاف المعارض القطرى: "غالبية أعضاء حكومة تميم فاسدة ، حيث أصبح الفساد في قطر بالوراثة ، الديوان ، الخارجية ، الداخلية ، الجيش ، المالية ، التعليم ، الإعلام ، الصحة ، فساد متفشي بقيادة وإدارة العاق الخائن – تميم بن حمد - ، حيث يجب تحرك أسرة آل ثاني والشعب لحماية الوطن ".