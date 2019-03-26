عروض وهدايا ضمن "سيارة التوعية" بترشيد استهلاك المياه بالمنيا

المنيا- فريق المحافظات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أن سيارة التوعية الخاصة بالشركة، تجوب الميادين والشوارع الرئيسية بالمحافظة، لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها ، وذلك ضمن فعاليات الاسبوع المائي والذي تنفذه الشركة في الفترة من 22 وحتى 28 مارس الجاري تحت شعار" كل نقطة بتفرق".

وجه اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، التنفيذيين المعنيين بتقديم كافة أوجه الدعم لنجاح الفعاليات التي تستهدف المساهمة في تنفيذ جهود الدولة للحفاظ على كل نقطة مياه ، مشيرا إلى أن الدولة تتبنى خطة تنموية شاملة وتنفيذ من خلالها مشروعات قومية متعددة ومتنوعة وهو ما يستلزم الحفاظ على كل مواردنا ، مؤكدا على دور المواطن وتحفيزه ليكون مشاركا فاعلا في تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أن أنشطة الشركة خلال الحملة لا تقتصر فقط على الاتصال المباشر، ولكن من خلال عقد الندوات وتنظيم الأنشطة الفنية والرسم الجرافيتي على أسوار المدارس والمحطات بالقرية، وتطهير الصرف الصحي واخذ عينات للتأكد من صلاحية المياه ، كما تتضمن أيضاً التواصل مع الاهالى بشكل مبهج ومشجع على الاستماع لإرشادات الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها من خلال سيارة التوعية المجهزة التابعة للشركة، والتي تقدم عروضاً بميادين وشوارع المدن والقرى، بالإضافة إلى توزيع مطبوعات تتضمن أساليب الحفاظ على المياه وهدايا عينية للمواطنين.

وأضاف، أن الحملة تستهدف توعية المواطنين وتقديم الخدمات الفنية اللازمة والحث على ترشيد استهلاك المياه، وإتباع السلوكيات الصحيحة في هذا المجال، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة، منها تركيز خطبة الجمعة بالمساجد ولقاءات الأحد بالكنائس على أهمية المياه ، وتنفيذ ندوات توعوية بمراكز الشباب والمدارس، وتضمين الإذاعة المدرسية فقرات تستهدف رفع الوعي المائي لدى الطلاب وذلك بمشاركة من الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والمياه والثقافة والتضامن الاجتماعي والصحة والبيئة.