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ضبط 185 متهما بحوزتهم 208 قطعة سلاح نارى وورشة لتصنيع الأسلحة

الثلاثاء، 26 مارس 2019 11:35 ص
ضبط 185 متهما بحوزتهم 208 قطعة سلاح نارى وورشة لتصنيع الأسلحة سلاح - صورة أرشيفية
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نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال 24 ساعة فى ضبط 185متهما وبحوزتهم 208 قطعة سلاح نارى وورشة لتصنيع الأسلحة النارية.
 
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها من بينها مكافحة جرائم (تهريب ، تصنيع ، إتجار ، إحراز ، حيازة ) الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.
 
 

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