ضبط 185 متهما بحوزتهم 208 قطعة سلاح نارى وورشة لتصنيع الأسلحة

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال 24 ساعة فى ضبط 185متهما وبحوزتهم 208 قطعة سلاح نارى وورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها من بينها مكافحة جرائم (تهريب ، تصنيع ، إتجار ، إحراز ، حيازة ) الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.