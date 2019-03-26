ضبط 15 حالة إيجابية لتعاطى المخدرات بين سائقى المدارس فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

بدأت حملة التحليل العشوائى للمخدرات بسوهاج ضمن مبادرة "مصر بلا إدمان"، والتى تهدف إلى التخلص من أزمة تعاطى المخدرات، فى ثانى أيام التحليل العشوائى للمخدرات، بالمدارس الخاصة وعلى الطرق بتوقيع الكشف على 130 حالة جاءت منها 15 حالة إيجابية بين السائقين.

وتأتى تلك الحملة فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وتنفيذا لخطة العمل التى تنتهجها مديرية أمن سوهاج والمتضمنة فى أحد عناصرها القيام بحملات مكثفة للكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة للسائقين، وفى إطار بروتوكول التعاون والتنسيق بين وزارات الصحة والسكان والتربية والتعليم وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ووزارة التضامن الاجتماعى للكشف عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقى حافلات المدارس والطرق السريعة بنطاق المديرية .

جاءت الحملة، بإشراف الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بالاشتراك مع المقدم أحمد حفنى مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بسوهاج، وإدارة مرور سوهاج برئاسة العميد مصطفى إبراهيم ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأكد مصدر مسئول بالحملة، أن الحملة قامت بفحص 130 سائقا بالمدارس الخاصة، بالإضافة إلى السائقين على الطرقات السريعة والزراعية، وأسفرت نتائج التحاليل عن إيجابية 15 حالة تحليل بنسبة حوالى 19.5%، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

وأضاف المصدر، أنه تم إحالة من ثبت إيجابية عينة تحليله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا ضده، وأن الحملة مستمرة لتغطى كل أنحاء المحافظة، وتمتد هذه الحملات لتشمل العديد من الهيئات للكشف عن المخدرات لجميع الموظفين بالدولة.

وعلى جانب آخر لاقت الحملة استحسان المواطنين خاصة من يستقلون السيارات الأجرة بين المراكز والمحافظات والموظفين بالمصالح الحكومية، حيث أكدوا أن الدولة تسير فى طريقها الصحيح من أجل خلق جيل واعى لديه تركيز عالى وملم بكل المخاطر التى تحيط بالمجتمع.