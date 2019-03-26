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ضبط المتهمين بخطف سمسار واحتجازه بسبب خلافات مالية بكرداسة

الثلاثاء، 26 مارس 2019 11:43 ص
ضبط المتهمين بخطف سمسار واحتجازه بسبب خلافات مالية بكرداسة حملة أمنية-أرشيفية
كتب ــ بهجت أبو ضيف
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على 3 سائقين لاتهامهم باحتجاز سمسار بكرداسة بتحريض من أحد الأشخاص بسبب خلافات مالية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا من "إبراهيم ع." سمسار أراضى ومقيم بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بمحافظة البحيرة، مطلوب التنفيذ عليه فى 4 قضايا "ضرب، تبديد" أنه قام بالتوسط فى شراء قطعة أرض لشخص يدعى سيد سوكة بمبلغ 310 آلاف جنيه، وعقب إعطاء المبلغ المالى لمالك الأرض لم يلتزم بتنفيذ عملية البيع، ومنذ أسبوعين قام ""سوكة بتحريض 7 أشخاص  على اختطافه من منطقة سكنه بأبوالمطامير واحتجزوه بمنطقتى "الضبعة بمطروح وشبرا الخيمة بالقليوبية" ثم نقله إلى استراحة بمنطقة أبورواش دائرة مركز كرداسة إلا أنه غافلهم وفر هارباً.
 
وبإرشاده أمكن تحديد مكان احتجازه، وتبين أنه عبارة عن قطعة أرض بداخلها استراحة وضُبط بداخلها كلٍ من، "محمد ش. م" سائق و "محمد س" سائق و"إسلام ف" سائق وعثر بالمكان على (ملابس المُبلغ- حبل- بلطة- هاتف محمول خاص بالمتهم الثانى) وبفحص الهاتف تبين أنه يحوى مقطع فيديو للمجنى عليه مقيدا ومُعلقاً بواسطة سلسلة بالسقف فى أحد الأماكن السابق احتجازه بها.
 
بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر الثانى والثالث أنهما أصدقاء المحرض الذى أحضر لهم المجنى عليه، وطلب منهم احتجازه مقابل حصولهم على مبلغ مالى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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