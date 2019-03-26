صور.. 37 مدرسة تمثل 6 محافظات فى مسابقة "التعليم الفندقى" بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

نظمت مديرية التربية والتعليم بالغربية، اليوم، مسابقة أوائل الطلبة للتعليم الفندقى والتجاري، الدور قبل النهائي، للعام الدراسى 2018/2019، وذلك بمدرسة طنطا الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية نظام السنوات الخمس، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء هشام السعيد محافظ الغربية بحضور الشناوى عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والمهندس ناصر حسن، مدير عام التعليم الفنى بالغربية، وخبراء المناهج بالوزارة، وموجهي العموم للمواد التجارية والفندقية بالغربية والمحافظات الخمس الأخرى، ووفود من مدارس المحافظات المشاركة في المسابقة.

ويشارك بالمسابقة 24 مدرسة تجارية، و13 مدرسة فندقية ممثلين بـ 112 طالب من النظام الفندقي، و88 طالب من النظام التجاري، وتمثل 6 محافظات هي الغربية، والاسكندرية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والبحيرة، وقد اعتذرت محافظة مطروح عن الحضور.

وقد مثلت الغربية في المسابقة عدداً من المدارس الفندقية والتجارية، هي الأورمان الفندقية، والسنطة الفندقية المحولة، بإدارة السنطة، وطنطا الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية بإدارة غرب طنطا، للنظام الفندقي، أما مدارس العامرية التجارية، بإدارة شرق المحلة، ودفرة التجارية، بإدارة شرق طنطا، وكفر الزيات التجارية بنات، بإدارة كفر الزيات، فقد مثلت الغربية عن النظام التجاري.

وأعرب الطلاب المشاركين عن سعادتهم للمشاركة في تلك المسابقة، مشيرون إلي الاستفادة القصوى من المشاركة فيها، وتبادل الخبرات، ومطالبون بضرورة تكرار مثل هذه المسابقات لخلقها جو من المنافسة بين الطلاب.

من جانبه فقد رحب الشناوي عايد وكيل وزاره التربية والتعليم بالغربية بلجنة الإشراف على المسابقة، وخبراء المناهج من الوزارة، وموجهي عموم المواد التجارية والفندقية بالغربية والمحافظات المشاركة، كما أعرب باستقبال المحافظات المشاركة للمسابقة، وخلق الروح التنافسية بين طلاب هذه النوعية من التعليم الفني، متمنياً لجميع الفرق المشاركة التفوق والنجاح.