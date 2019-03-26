صور.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ محطة الطاقة الشمسية بالقوصية

أسيوط - هيثم البدرى

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، محطة الطاقة الشمسية الجارى إنشائها بقرية المنشأة الكبرى بمركز القوصية، للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة بعض المرافق والخدمات بقرية المنشأة الكبرى وقرية السراقنا، رافقه خلال الجولة المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمهندسة هويدا الشافعى رئيس مركز ومدينة القوصية .

بدأ المحافظ جولته التفقدية بالوقوف على معدلات التنفيذ بمحطة الطاقة الشمسية بقرية المنشاة الكبرى والتى يبلغ تكلفتها 8 مليون جنيه، معلناً عن تشكيل لجنة لتذليل العقبات والإسراع بمعدلات التنفيذ فى المشروع الذى بدأ العمل به عام 2015، ويتكون من 1200 وحدة خلايا شمسية تم تركيب 1140 وحدة، ومتبقى تركيب 60 وحدة أخرى، وذلك فى إطار خطة المحافظة للتوسع فى محطات الطاقة الشمسية لتوفير الطاقة الكهربائية النظيفة .

واستكمل المحافظ جولته بتفقد سير العمل بمدرسة سعد بن أبى وقاص الإعدادية بقرية المنشاة الكبرى، وزار بعض الفصول الدراسية ومتابعة مستوى أداء الطلاب داخل الفصول وحثهم على الجد والاجتهاد والانتظام بالعملية التعليمية والتفوق الدراسى، كما تابع سير العمل بمحطة مياه الشرب بقرية السراقنا واستمع من فنى المحطة إلى أنظمة التشغيل وخطة العمل وربط المحطة بمحطة السراقنا الجديدة وبمحطة القصير لتغطية القرية والقرى المجاورة .

وألتقى المحافظ ببعض أهالى قرية السراقنا وأطمأن على جودة مياه الشرب بالمنازل وأصدر تعليماته بأخذ عينات مياه الشرب من بعض منازل القرية لتحليلها بمعامل الصحة للاطمئنان على جودة وسلامة المياه بالقرى والنجوع، مشدداً على جميع القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بالقرى للنزول إلى الأهالى والاستماع إلى طلباتهم وشكواهم والاستجابة السريعة لها، ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على معدلات التنفيذ بمشروعات الخدمات والبنية الاساسية .

وواصل محافظ أسيوط، جولاته الميدانية بالقرى والمراكز بمتابعة بعض المرافق ومشروعات الخدمات بقرية "عنك" التابعة للوحدة المحلية لقرية مير بمركز القوصية مصطحباً بعض أهالى وشباب القرية للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه خلال الجولة المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمهندسة هويدا الشافعى رئيس مركز ومدينة القوصية ومحمد عبد الحميد الشريف رئيس الوحدة المحلية بقرية مير و منير ريان عمدة قرية عنك .

وأصطحب المحافظ بعض أهالى القرية للوقوف على بعض الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرية، حيث تفقد موقع مدرسة التعليم الأساسى التى سيتم إنشائها من قبل هيئة الأبنية التعليمية خلال الأشهر القادمة لخدمة طلاب القرية واستيعاب أكبر عدد من الطلاب بالقرية والقرى المجاورة، كما تابع أعمال تشجير طريق القرية بعد إزالة مخلفات ونواتج تطهير الترع، مشددا على التنسيق مع مديرية الرى بأسيوط لإزالة كافة نواتج مخلفات تطهير الترع والمصارف وتمهيد الطرق، فضلا عن إزالة جميع مخلفات البناء وأعمال التشوين من على الطرق الرئيسية بالقرية لتسهيل حركة مرور السيارات والمارة .

وقد تفقد المحافظ جميع قرى ونجوع المحافظة، ووصوله إلى أبعد منزل بالمحافظة للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة أداء الجهاز التنفيذى بالمحافظة، ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات البنية الأساسية والخدمية، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب واحالة اية مخالفات الى جهات التحقيق ومحاسبة المقصرين .

وتفقد المحافظ مركز الرعاية الصحية الاولية بالقرية وتفقد اقسامه والخدمات التى يقدمها للمواطنين، مشددا على ضرورة الألتزام بمواعيد العمل والنوباتجيات بالمركز وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة بعد توفير طبيب باطنة لخدمة أهالى القرية فضلا عن العديد من الاخصائيين وأعضاء هيئة التمريض .

وتابع المحافظ أعمال إحلال وتجديد مواسير وشبكات المياه بالقرية بطول 1700 متر ضمن أعمال النهوض بالقرى الأكثر احتياجاً بالمحافظة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، معلنا دعم الوحدة المحلية بقرية مير بقلاب 10 متر وجليدر لاستكمال أعمال النظافة وتمهيد الطرق بالقرية والقرى المجاورة، كما أعلن البدء فى أعمال دراسة إنشاء مركز شباب لخدمة أهالى القرية وتكليف رئيس المركز بتوفير قطعة أرض لذات الغرض، مشيداً بتبرع الأهالى بمساحة 4 قراريط من الأرض لإقامة محطة رفع استكمالا لمشروع الصرف الصحى بالقرية وقرية الحبالصة المجاورة.

كما إلتقى اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، المعتز بالله عبدالنبى "المدرب الكفيف" مدرب كمبيوتر للمكفوفين والمبصرين نظراً لتفوقه وتميزه فى مجال تدريب المكفوفيين، مؤكداً دعمه للأشخاص ذوى الإعاقة وتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالتنسيق مع كافة الهيئات والمديريات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدنى، لافتاً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لدعم وتمكين الاشخاص ذوى الاعاقة .

وأشار المحافظ إلى أهمية تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للأشخاص ذوى الإعاقة بأعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع وتعزيز وحماية وضمان حقوقهم فى المجالات المختلفة فضلاً عن تذليل كافة العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بحقوقهم التى كفلها لهم الدستور والقانون، مشيداً بتجربة "المعتز بالله" المتميزة وتحديه للظروف والمعوقات التى ظهرت أمامه لافتاً إلى تكريمه فى وقت سابق للمدرب الكفيف لتميزه واجتيازه للدورات والاختبارات التى أهلته ليكون متخصصاً ومدرباً فى مجال الكمبيوتر والشبكات.