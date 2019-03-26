صور.. للمتضررين من مراجعة "تكافل وكرامة"..الحكومة تعلن صرف المعاش بأثر رجعى

كتب عبد اللطيف صبح - خالد مشعل

أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن لغة الأرقام هى أصدق لغة، لافتا إلى أن عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة 2.25 مليون أسرة، و 172 ألفا و277 أسرة فقط تم فحصهم.

وأوضح مروان، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم لمجلس النواب، أن أسباب الفحص متعددة، منها مخالفة القومسيون الطبى ، وضبط حالات تزوير فى شهادات العجز والإعاقة، بالإضافة إلى أن 17 ألفا منهم أصحاب أملاك وأراضى زراعية.

وأكد وزير شئون مجلس النواب، أن عملية التنقية تستبعد غير المستحق فقط، ولن تستبعد مستحق واحد، مشيرا الى أن هناك بعض الأسر تضررت من عملية التنقية لوقف معاشاتهم، مضيفا "فى هذه الحالة سيتم الصرف للمستحقين بأثر رجعى، ولن يُحذفوا"، مطالبا بإيداع هذه الأرقام بمضبطة المجلس.

جاء ذلك ردا على حديث بعض النواب ، الذين أكدوا أن الأرقام التى ذكرها الوزير بخصوص معاش تكافل وكرامة لا تعكس ما يحدث على أرض الواقع، إذ قال النائب طلعت خليل ، إن هناك عشوائية وتخبط داخل وزارة التضامن بشأن معاش تكافل وكرامة، فى حين أن البرلمان أتاح للحكومة ما يقرب من 18 مليار جنيه للحماية الاجتماعية.

فيما أكد النائب صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامى باسم مجلس النواب، أن البرلمان منذ تاريخ 10 يناير 2016 "بيشتغل علشان خاطر الناس"، موضحا أن المستشار عمر مروان ، عرض أرقام تخص برنامج تكافل وكرامة، قائلا "الهدف من أداء الحكومة والمجلس ليس أرقام إنما الصورة الذهنية لدى المواطن، وهى فى منتهى السوء عن معاش تكافل وكرامة، قائلا : المواطن مبيفهمش فى الأرقام المواطن بيفهم فى معاش تكافل وكرامة وبطاقة التموين"، مطالبا الحكومة بأن تضع أمام عينها عدم توجيه أى ضرر للمواطن البسيط حينما تراجع أى منظومة تخص الدعم.

وقالت النائبة سورف درويش، إن ما عرضه الوزير عم مروان ، من أرقام لا يتواكب مع ما يحدث على أرض الواقع، لافتة إلى وجود عشوائية فى صرف المعاشات، مضيفة "كله على حساب نواب الشعب، والمواطن يرى أن النائب هو المُقصر، فى ناس غلابة مش لاقية الـ400 جنيه دول".







































