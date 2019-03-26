صور.. قمة رباعية فى باريس لبحث التعاون متعدد الأطراف

رويترز

استقبل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى باريس اليوم الثلاثاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر لبحث التعاون متعدد الأطراف مع الرئيس الصينى شى جين بينج، لا سيما فيما يتعلق بموضوعى تغير المناخ والتجارة.



الرئيس الفرنسى ونظيره الصينى

ويصف مسؤولون فرنسيون الصين بأنها مصدر تحد وشراكة فى آن واحد، وقالوا إن على فرنسا مواصلة الحذر من أى محاولة من جانب بكين لاستغلال ما تنتجه تقنيا فى خدمة أغراضها الخاصة.



القادة المشاركين فى القمة

ويتبنى الاتحاد الأوروبى بالفعل استراتيجية تدافع بدرجة أكبر عن الصين. وتباطأت بكين فى جعل اقتصادها منفتحا كما تستحوذ على قطاعات حساسة، وترى عواصم أوروبية أن بكين لا تناصر التجارة الحرة.



حوار باسم بين ماكرون وميركل

واستضاف ماكرون ميركل ويونكر للاجتماع مع شى لبحث التعاون متعدد الأطراف بدلا من مواصلة التعاون على صعيد ثنائى فقط.



ماكرون فى استقبال ضيوفه



ماكرون مع ميركل وشى