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صور.. رئيس البرلمان: المجلس مأجر مبنى لهيئة حكومية بجنيه شهريا ولازم نعيد النظر

الثلاثاء، 26 مارس 2019 03:30 م
صور.. رئيس البرلمان: المجلس مأجر مبنى لهيئة حكومية بجنيه شهريا ولازم نعيد النظر على عبد العال
كتب محمود حسين - تصوير خالد مشعل
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قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المجلس يُأجر مبنى لإحدى الهيئات الحكومية بـجنيه واحد فى الشهر".

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، عقب تصويت المجلس بالموافقة على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2017/2018.

 

وقال رئيس البرلمان: "مجلس النواب مأجر مبنى لهيئة حكومية فى موقع متميز فى القاهرة بإيجار اسمى أو رمزى جنيه واحد، وهذه الهيئة بتبعتلنا شيك بنراجع شيك مصاريف تحصيل الخدمة أكبر من مبلغ الإيجار".

 

واستكمل "عبد العال" حديثه، مازحا: "مأجرين مبنى لهيئة حكومية بجنيه، ومش عارفين نطرد الهيئة، بالتالى لا نملك إلا إننا فى يوم من الأيام المجلس يسترد أمواله ويصدر تشريعات بإخلاء المستأجرين الموجودين، هذا من ضمن الحاجات نتمنى أن نعيد النظر فيها".

مجلس النواب - جلسته العامة (1)
 

 

مجلس النواب - جلسته العامة (2)
 

 

مجلس النواب - جلسته العامة (3)
 

 

مجلس النواب - جلسته العامة (4)
 

 

مجلس النواب - جلسته العامة (5)
 

 

مجلس النواب - جلسته العامة (6)
 

 

مجلس النواب - جلسته العامة (7)
 

 

مجلس النواب - جلسته العامة (8)
 

 

مجلس النواب - جلسته العامة (9)
 

 

مجلس النواب - جلسته العامة (10)
 

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