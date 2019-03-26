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شرطة بريطانيا: الهجوم على 5 مساجد ببرمنجهام ليس إرهابيا أو يمينيا متطرفا

الثلاثاء، 26 مارس 2019 01:07 م
شرطة بريطانيا: الهجوم على 5 مساجد ببرمنجهام ليس إرهابيا أو يمينيا متطرفا الشرطة البريطانية ـ صورة أرشيفية
كتبت رباب فتحى
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قالت الشرطة البريطانية، إن سلسلة من الهجمات على المساجد فى برمنجهام لم تكن مدفوعة بالتطرف اليمينى وليست مرتبطة بالإرهاب، بحسب صحيفة "الإندبندنت".

وأوضحت الصحيفة أنه تم احتجاز رجل يبلغ من العمر 34 عاما بموجب قانون الصحة العقلية بعد تحطم نوافذ 5 مراكز إسلامية فى 21 مارس الجارى.

وقالت شرطة وست ميدلاندز فى بيان، إنها أجريت "تحقيقا شاملا" بدعم من وحدة مكافحة الإرهاب الإقليمية ولا تبحث عن أى شخص آخر فيما يتعلق بالهجمات.

وأكدت الشرطة أنها لا تسعى إلى البحث عن أى شخص آخر على صلة بالهجمات كما أعربت عن ارتياحها من فكرة أن الهجمات لم تكن بدافع يمينى متطرف، كما لم يتم التعامل مع الهجمات أيضا على أنها متعلقة بالإرهاب.

وكانت صحيفة "ميرور" البريطانية، قالت إن مجتمع برمنجهام الإسلامى يخشى من التعرض لهجمات عنصرية بعد تعرض خمسة مساجد حول المدينة إلى اعتداءات متعددة منها هجمات بالمطارق، وذلك بعد أيام من شن يمينى متطرف هجوما إرهابيا على مسجدين بنيوزيلندا، ليسقط 50 قتيلا.

 
وقد بدأ رجال الشرطة التحقيق عقب تلقى تقارير تفيد بقيام رجل بتهشيم نوافذ باستخدام مطرقة فى مسجد. وأكدت الشرطة أنه سيكون هناك تواجد ملحوظ لأفراد الشرطة فى المناطق الرئيسية لطمأنة الجاليات فى بريطانيا.

 


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