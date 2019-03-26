سقوط سائق وراء سرقة مشغولات ذهبية وأموال من داخل فيلا بالتجمع الأول

كتب عبد الرحمن سيد

ألقى رجال المباحث بقسم شرطة التجمع الأول، القبض على سائق لإرتكابه واقعة سرقة بعض محتويات فيلا، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا من أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم، بإكتشافه سرقة مبلغ مالى (20 ألف جنيه - 2 ساعة يد – مشغولات ذهبية) من داخل دولاب غرفة النوم بالفيلا سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود أجهزة البحث الجنائى إلى أن وراء إرتكاب الواقعة "سائق" طرف المجنى عليه، ومقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة، وأضاف بأنه نظراً لطبيعة عمله كسائق طرف المجنى عليه وعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية تمكن من الاستيلاء على المسروقات بأسلوب المغافلة، وأقر بإنفاقه المبلغ المالى على متطلباته الشخصية، كما قام ببيع (2 ساعة يد من المسروقات) لأحد الأشخاص عن طريق أحد تطبيقات التسوق الإلكترونى بمبلغ 4000 دولار أمريكى.

وبإرشاده تم ضبط 3750 دولار أمريكى من متحصلات الواقعة، وكذا المشغولات الذهبية لدى عميله حسن النية، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.