video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 مارس 2019 06:33 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط سائق وراء سرقة مشغولات ذهبية وأموال من داخل فيلا بالتجمع الأول

الثلاثاء، 26 مارس 2019 05:40 م
سقوط سائق وراء سرقة مشغولات ذهبية وأموال من داخل فيلا بالتجمع الأول متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

ألقى رجال المباحث بقسم شرطة التجمع الأول، القبض على سائق لإرتكابه واقعة سرقة بعض محتويات فيلا، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا من أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم، بإكتشافه سرقة مبلغ مالى (20 ألف جنيه - 2 ساعة يد – مشغولات ذهبية) من داخل دولاب غرفة النوم بالفيلا سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود أجهزة البحث الجنائى إلى أن وراء إرتكاب الواقعة "سائق" طرف المجنى عليه، ومقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة، وأضاف بأنه نظراً لطبيعة عمله كسائق طرف المجنى عليه وعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية تمكن من الاستيلاء على المسروقات بأسلوب المغافلة، وأقر بإنفاقه المبلغ المالى على متطلباته الشخصية، كما قام ببيع (2 ساعة يد من المسروقات) لأحد الأشخاص عن طريق أحد تطبيقات التسوق الإلكترونى بمبلغ 4000 دولار أمريكى.

وبإرشاده تم ضبط 3750 دولار أمريكى من متحصلات الواقعة، وكذا المشغولات الذهبية لدى عميله حسن النية، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو تسليم كلبى "القاهرة الجديدة" لقسم التجمع الأول بعد قرار النائب العام

"الجنح" تنتظر 14 متهما بسرقة حديد تسيلح من التجمع الأول

اخبار الحوادث

اخبار مصر

امن القاهرة

التجمع

مشغولات ذهبية




لا تفوتك
الإسكان تمنح الحاصلين على قطع أراضى سكنية صغيرة مهلة سنة لاستكمال التنفيذ

الإسكان تمنح الحاصلين على قطع أراضى سكنية صغيرة مهلة سنة لاستكمال التنفيذ

بحكم نهائى.. النقض تؤيد إدراج 145 متهما بقضية "طلائع حسم" على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.. معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع ووجدى غنيم وعصام تليمة وموسى أبرز المتهمين.. و4 آثار قانونية تترتب على قرار الإدراج

بحكم نهائى.. النقض تؤيد إدراج 145 متهما بقضية "طلائع حسم" على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.. معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع ووجدى غنيم وعصام تليمة وموسى أبرز المتهمين.. و4 آثار قانونية تترتب على قرار الإدراج

على عبد العال خلال جلسة مع نواب بحرى: التعديلات الدستورية لن تمس باب الحريات والحقوق ولن تنقص من دور مجلس النواب..حريصون على استقلال القضاء..و"التعديلات" المقترحة تعالج نصوصا ثبت بالتجربة عدم مناسبتها للواقع

على عبد العال خلال جلسة مع نواب بحرى: التعديلات الدستورية لن تمس باب الحريات والحقوق ولن تنقص من دور مجلس النواب..حريصون على استقلال القضاء..و"التعديلات" المقترحة تعالج نصوصا ثبت بالتجربة عدم مناسبتها للواقع

الزمالك يفرض السرية على تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة الأهلى

الزمالك يفرض السرية على تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة الأهلى

الأهلى يلجأ للمسكنات لتجهيز 3 لاعبين لموقعة الزمالك

الأهلى يلجأ للمسكنات لتجهيز 3 لاعبين لموقعة الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة