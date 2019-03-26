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الثلاثاء، 26 مارس 2019 11:11 ص
خالد صلاح
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ساحة الطيب بالأقصر تنظم مؤتمرًا جماهيريًا للتوعية بالتعديلات الدستورية

الثلاثاء، 26 مارس 2019 11:00 ص
ساحة الطيب بالأقصر تنظم مؤتمرًا جماهيريًا للتوعية بالتعديلات الدستورية ساحة الطيب بالأقصر تنظم مؤتمرًا جماهيريًا للتوعية بالتعديلات الدستورية
كتب لؤى على
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عقدت ساحة الشيخ الطيب، بالقرنة، في الأقصر، بحضور الشيخ محمد الطيب، مؤتمرًا جماهيرياً حاشدًا للتعريف بالتعديلات الدستورية، التي يناقشها مجلس النواب، وذلك في إطار فعاليات الحوار المجتمعيِّ حول تلك التعديلات، بهدف توعية المواطنين بما تتضمنه من نصوص ومقترحات، وحثِّهم على المشاركة السياسية الفاعلة، دعمًا لمسيرة البناء والتنمية، التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة.
 
وشارك في المؤتمر عددا من القيادات السياسية والدينية، ورموز المجتمع، والقيادات المحلية، وحشد من أبناء وعائلات القرنة، حيث دار نقاش حول أهمية المشاركة السياسية والتفاعل الإيجابي مع القضايا والاستحقاقات الوطنية، وقد اتفقت كلمات الحضور على ضرورة المشاركة في الاستفتاء على تلك التعديلات، بغض النظر عن التأييد أو المعارضة، باعتبار أنَّ المصلحة الوطنية تفرض على الجميع المساهمة في الشأن العام.
 
 
 

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الاقصر

ساحة الطيب

الازهر الشريف

التعديلات الدستورية




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