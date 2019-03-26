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زعيم الحزب الاشتراكى الفنزويلى يعلن وصول طائرتين روسيتين إلى بلاده

الثلاثاء، 26 مارس 2019 11:20 ص
زعيم الحزب الاشتراكى الفنزويلى يعلن وصول طائرتين روسيتين إلى بلاده بوتين ومادورو
موسكو (أ ش أ)
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أعلن زعيم الحزب الاشتراكى الفنزويلى ديوسدادو كابيلو، اليوم الثلاثاء، وصول طائرتين روسيتين إلى بلاده بعد حصولهما على موافقة الحكومة الشرعية الوحيدة فى البلاد، حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، على حد وصفه.

أفادت بذلك وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم، دون المزيد من التفاصيل.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت، فى وقت سابق، بأن طائرتين روسيتين من طراز (أنتونوف إيه إن-24) و(إليوشن إيل 62) تحملان على متنهما قوات روسية و35 طنا من البضائع قد وصلت العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

 


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