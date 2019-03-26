رئيس وزراء أيرلندا: سنطبق بنود بريكست بشأن الحدود حتى حال الخروج دون اتفاق

بلفاست (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء الأيرلندى ليو فارادكار أنه سيتم تطبيق بنود اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست" المتعلقة بقضية الحدود الأيرلندية، والتى يطلق عليها شبكة الأمان (أيريش باكستوب)، حتى فى حال إتمام الخروج دون التوصل لاتفاق.

ونقلت صحيفة (بلفاست تليجراف) البريطانية، على موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء، عن مصادر قولها إن الحكومة الأيرلندية سوف تصّر على تنفيذ البنود المتعلقة بشبكة الأمان الأيرلندية "أيريش باكستوب" من أجل ضمان عدم العودة إلى الحدود الصعبة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا الجنوبية عقب بريكست.

وأضافت أن الحكومة الأيرلندية تعتقد أن شبكة الأمان الأيرلندية هى السبيل الوحيد لحماية "اتفاق الجمعة العظيمة" الذى تم التوصل إليه بين بريطانيا وجمهورية أيرلندا الجنوبية وأحزاب أيرلندا الشمالية، وبفضله تم التخلص من كافة البنى الحدودية بين شطرى الجزيرة الأيرلندية، والإبقاء على الحدود الأيرلندية مفتوحة دون بنية تحتية مادية.

جدير بالذكر أن اتفاق بريكست الذى توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى مع الاتحاد الأوروبى وصل إلى حالة من الجمود على خلفية الخلافات على بنود شبكة الأمان الأيرلندية، وهى البنود التى عارضها الحزب الديمقراطى الوحدوى فى أيرلندا الشمالية والمحافظين المؤيدين لبريكست.