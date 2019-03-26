رئيس نقابة الكيماويات : نرفض تحميل العمال خسائر الشركات القهرية

كتب عبد الحليم سالم

طالب عماد حمدى رئيس النقابة العامة للكيماويات ،عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بضرورة صرف كافة مستحقات العاملين بالشركات ولا سيما أن العاملين يحملون الشركات على عاتقهم فى ظل ظروف صعبة.

وقال حمدى فى تصريحات له اليوم على هامش عقد الجمعية العامة لشركتى ناروبين النصر لمنتجات الكاوتشوك ،والنصر للأسمدة بالسويس ، لمناقشة موزانات العام المالى 2019-2020 ،أن هناك أسباب قهرية تحول دون استمرار عمل الشركات مثل التوقفات نتيجة الأعطال الطويلة كما يحدث فى شركة النصر للأسمدة بالسويس ،وبالتالى تحقق الشركات خسائر لا علاقة للعمال بها.

وأكد حمدى على أهمية صرف مكافات ومستحقات العاملين بالشركات ، والذىن لا يدخرون جهدا فى سبيل زيادة الانتاجية ، والحفاظ على شركاتهم، لافتا الى اهمية اتخاذ إدارات الشركات لقرارات سليمة، فيما يتعلق بالتعامل مع السوق ،بما يحقق أهداف الشركات فى النمو