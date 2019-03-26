رئيس مدينة أبوصوير : 140 مليون جنيه للانتهاء من مشروع الصرف الصحى

الإسماعيلية – جمال حراجى

كشف السيد النخيلى رئيس مدينة أبوصوير إلى أنه تم اعتماد 140 مليون جنيه من مجلس الوزراء بناء على تدخل اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، تنفيذ مشروع الصرف الصحى بأبوصوير، وتوفير السيولة المادية لإنهاء المشروع، ويعتبر من الإنجازات المهمة لحل مشكلة كبيرة كانت تؤرق أهالى مدينة أبوصوير وقراها وهى مشكلة الصرف الصحى، والتى عانينا منها كثيرا خلال السنوات الماضية، وكانت شكاوى الأهالى لا تنقطع عن غرق الشوارع بمياه المجارى واختلاط مياه الأمطار فى الشتاء بمياه الصرف الصحى الأمر الذى كان يشكل ضررا كبيرا للمواطنين وإجهاد غير عادى للتنفيذيين والوحدات المحلية للتخلص من هذه المياه.

وأكد النخيلى على أن مشكلة الصرف الصحى من المشاكل المزمنة فى مدينة أبوصوير وتؤثر على كافة الخدمات داخل المدينة وقراها، وخاصة أن المدينة كبيرة وبها العديد من التوابع التى يقيم فيها الآلاف من المواطنين، وأيضا المناطق الزراعية المتاخمة للمدينة والقرى، لذلك كان لابد من وجود حل للمناطق المنخفضة بالمدينة، والتى تعانى كثيرا من تراكمات المياه، بالإضافة إلى وجود شبكة مياه صرف صحى جيدة ومناسبة لاستهلاك المواطنين ومراعاة الانحدارات بشكل جيد داخل المدينة والقرى.

وأشار النخيلى، إلى أنه تم اعتماد مبلغ مليون ونصف مليون جنيه لرصف عدد من الطرق داخل المدينة ومنها رصف طريق قرية أبو غالى وتأهيل قرى روض إسكندر والجرايشة بطول 600 متر وطريق الواصفية والعطارة بطول 250 مترا.

وأوضح رئيس مدينة أبوصوير، إلى أنه جارى شراء أدوات إنارة بتكلفة 950 ألف جنيه، واستكمال تغطية الزملوط والسبع آبار الغربية وشراء 3 سيارات ¾ نقل قلاب لخدمة مدينة أبوصوير وقرية ابوصوير البلد والواصفية، وشراء مكنسة هيدروليكية لقرية المنايف بتكلفة 50 ألف جنية، ولودر مفصلى لقرية السبع آبار الشرقية بتكلفة مليون و300 ألف جنيه، وإنشاء الوحدة المحلية لقرية السبع آبار الغربية بتكلفة 372 ألف جنيه، بالإضافة إلى شراء كاميرات مراقبة لقريتى السبع آبار الشرقية والغربية بتكلفة 75 ألف جنيه.



سيد النخيلى رئيس مدينة ابوصوير



التجهيز لحساب الإنحدارات للشبكة الجديدة



تجهيز المنطقة لتركيب شبكة الصرف



أبوصوير تستعد لمشروع الصرف الجديد