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رئيس بلغاريا: نتطلع للتعاون الصناعى والعسكرى مع مصر وسنوقع اتفاقيات جديدة اليوم

الثلاثاء، 26 مارس 2019 01:13 م
رئيس بلغاريا: نتطلع للتعاون الصناعى والعسكرى مع مصر وسنوقع اتفاقيات جديدة اليوم رومن راديف رئيس بلغاريا
كتب محمد الجالى
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عبر رومن راديف، رئيس جمهورية بلغاريا، عن شكره العميق لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسى، علي حسن الاستقبال، مؤكداً أن البلدين تربطهما علاقات متميزة.

وقال رئيس بلغاريا، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السيسى، بقصر الاتحادية، إن هناك اتفاقات بين مصر وبلغاريا ناقشنا تحديثها، وتم توقيع اتفاقية اللجنة المشتركة للتعاون ومجلس رجال الأعمال، وسيتم التوقيع اليوم علي عدد من الاتفاقيات.

وأكد أن حجم التبادل التجارى يتجاوز مليار دولار بين البلدين، ونستهدف زيادته ليرقي بحجم العلاقات التجارية بين البلدين.

وأشار إلى أنه بإمكاننا التعاون أكثر، كما من المهم التعاون الصناعى والعسكري، ونتعاون لتعزيز هذا التعاون، بالإضافة إلى مجالات النقل البحري.

وأوضح الرئيس البلغارى، أن بلغاريا ومصر لهما اهتمام بتنويع مصادر الطاقة، وهنا تأتي أهمية الغاز الطبيعي، وهناك آفاق في مجال تعاوننا في مجال السيارات الكهربائية، إصافة إلي التبادل في مجال التعليم.


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