رئيسة الاتفاقيات التجارية: التكتلات الاقتصادية العربية أصبحت ضرورة ملحة للمواطن العربى

رسالة تونس مصطفى عنبر

أكدت أماني الوصال، رئيسة قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة رئيسة وفد مصر في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعى على مستوى كبار المسؤولين بتونس ضرورة تطوير منطقة التجارة العربية الحرة.

وجاء ذلك في تصريح لها اليوم على هامش اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعي على مستوى كبار المسئولين الذي يحضر الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في تونس.

وقالت الوصال إن وفد مصر ركز في مناقشاته اليوم خلال الاجتماع على منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى.

ونوهت بالجهود التى يبذلها المجلس الاقتصادى والاجتماعى لتطوير المنطقة بحيث لا تتركز على إلغاء التعريفات الجمركية بل تتعداها إلى التعاون في مجال الصحة وإجراءات الصحة النباتية، وفي مجال العوائق الفنية في التجارة، وحماية حقوق الملكية الفكرية.

وقالت إن هذا شكل جديد لإتفاقية التجارة العربية الحرة، للخروج بها من شكلها التقليدي لتكون أكثر حداثة لتتواكب مع التطورات التي حدث في العالم فيما يتعلق بمناطق التجارة الحرة.

وأضافت أن التكتلات الاقتصادية العربية أصبحت ضرورة ملحة للمواطن العربى في ظل وجود التكتلات الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن العالم تحكمه اليوم تكتلات اقتصادية عالمية كبرى على غرار تكتلات الولايات المتحدة الأمريكية وتكتلات الاتحاد الأوروبي والصين.

وأشارت إلى أن التحديات التي تمثل القاسم المشترك بين جميع الدول العربية تتمثل أساسا في رفع مستويات النمو وتطوير الاستثمارات في كافة الدول العربية وتطوير التجارة العربية البينية والصادرات العربية في عالم تحكمه قواعد المنافسة والتجارة الحرة.

وقالت إن هذه التحديات تتطلب مزيدا من الشفافية وتعزيز التعاون الاقتصادى الذي يعد مفتاح التعاطي مع التحديات المشتركة التي تواجهها الدول العربية في الوقت الراهن.