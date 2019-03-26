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دواوين الوزارات.. التعليم: لن تتم الامتحانات عبر التابلت إلا بعد توافر التقنية

الثلاثاء، 26 مارس 2019 12:00 ص
دواوين الوزارات.. التعليم: لن تتم الامتحانات عبر التابلت إلا بعد توافر التقنية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

التربية والتعليم

إيقاف منصة الامتحانات الخاصة بالصف الأول الثانوى اليوم الإثنين

 

وزير التعليم: لن يتم إجراء امتحانات عبر التابلت إلا بعد توافر التقنية 100%

 

وزارة التضامن

أغنية "صندوق مكافحة الإدمان" تصل إلى 3 مليون و300 ألف مشاهدة خلال 4 أيام

 

التعليم العالى

وزير التعليم العالى: التحالفات التكنولوجية تعمل على تحويل البحث العلمى لواقع

 

وزارة الكهرباء

روساتوم تبدأ المراحل النهائية لمفاعل "نوفوفورونيج-2" فى روسيا

 

وزارة الهجرة

وزيرة الهجرة ونظيريها اليونانى والقبرصى يجتمعون مع جمعية الصداقة بالبرلمان الفيدرالى

 

وزارة النقل

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة للقطارات اليوم

 

وزارة البيئة

وزيرة البيئة: تحقيق التنمية المستدامة مسئولية مشتركة بين جميع الجهات

 

 


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التربية والتعليم

دواوين الوزارات




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